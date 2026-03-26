Compromís reclama al nuevo ministro de Hacienda que condone la deuda valenciana y mejore la financiación autonómica

Archivo - El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, durante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reclamado al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que cumpla con una reforma del sistema de financiación que mejore la situación de la Comunidad Valenciana y condone la deuda generada por esa infrafinanciación.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha felicitado al nuevo ministro por su designación tras la salida del cargo de María Jesús Montero y ha bromeado que "no le van a hacer falta 100 días para asumir y cumplir con la agenda valenciana", que conoce muy bien como exconseller de Hacienda en esta comunidad.

"Le pedimos al señor Arcadi España que cumpla con el nuevo sistema de financiación autonómica, con la condonación de la deuda para los valencianos y las valencianas, que presente una propuesta de presupuestos generales del Estado que no maltrate a la donde viven dos millones de personas y, por tanto, deje de ser la última en inversión territorial", ha reivindicado Ibáñez.

Por último, ha pedido que atienda a la principal preocupación de los valencianos, que es la vivienda, por medio de una nueva reforma fiscal que eleve la carga impositiva a "rentistas y especuladores".