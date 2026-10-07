Compromís replica al PP por dudar del voto por correo: "Quizá Feijóo habla por experiencia cuando dirigía Correos"

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito al Grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha respondido este miércoles a las dudas planteadas por algunos dirigentes del PP sobre el voto por correo asegurando que, si su líder, Alberto Núñez Feijóo, tiene sospechas sobre este sistema, "no puede ser candidato", aludiendo también a su etapa al frente de Correos: "Quizá nos está diciendo que cuando él dirigía Correos alguien trucaba las elecciones. No sé, quizá habla el PP por experiencia".

Ibáñez considera que estas dudas sobre el voto por correo son una "provocación" de la derecha para que no se hable de la vivienda, que a su juicio es el auténtico "debate de la campaña electoral".

'LEY DE NIETOS' Y EL CENSO

En rueda de prensa, en el Congreso preguntado por la advertencia del ministro Félix Bolaños de que el censo electoral se verá "alterado" si el Tribunal Supremo mantiene la medida cautelar sobre las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de quienes consiguieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, Ibáñez ha apoyado estas declaraciones y ha definido la situación como un intento de "quitar el derecho a voto a españoles".

"No sé los de Vox cómo duermen por la noche, van a rezar mucho a Covadonga y a Santiago, supongo, para que les perdonen", ha ironizado el parlamentario de Sumar, antes de defender que "cualquier español o española" y "cualquier persona que tenga el derecho" debería "poder votar en libertad".