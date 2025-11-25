Compromís ve imposible que Maribel Vilaplana no oyera las conversaciones de Mazón en el reservador de El Ventorro

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, cree que la periodista Maribel Vilaplana pudo haber "mentido" a la jueza de la dana pues ve "imposible" que no escuchara las conversaciones que mantuvo el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el reservado el restaurante El Ventorro, en el que ambos compartieron mesa el 29 de octubre de 2024.

"Desgraciadamente, todo parece indicar que por las dimensiones del reservado de El Ventorro, la señora Maribel Vilaplana o llevaba los cascos del iPod puestos o tampoco se acordaba de nada, ya que es prácticamente imposible que no conociera las conversaciones y por tanto podría haber mentido a la jueza", ha comentado en una rueda de prensa en el Congreso.

Así se ha pronunciado al ser preguntado sobre la decisión de la jueza de Catarroja de solicitar imágenes y dimensiones de ese reservado. Según Ibañez, cada paso que da la jueza "viene a demostrar" que "Mazón no estuvo al sitio" y que, además, "ninguno de su Gobierno pudo dirigir la emergencia porque estaban más centrados en sus actos y saraos y en los beneficios del turismo que en proteger a la población y salvar vidas".

LA UTILIDAD DE LA COMISIÓN

En su opinión, así se evidenció este lunes con la comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, que defendió, en palabras de Ibáñez, que era "normal" no haber hablado ni una sola vez con Mazón el día de la riada y que no era su competencia coordinar al Ejecutivo autonómico, pese a ser su 'número dos'.

De su lado, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó ha puesto en valor el trabajo que está haciendo la comisión de investigación del Congreso destacando, por ejemplo, que la jueza de Catarroja ha pedido las grabaciones de la comparecencia de Mazón de la semana pasada para "comprobar todas las contradicciones en las que entró" el presidente en funciones.

Y todo pese a que los responsables políticos que han comparecido sólo buscan, a su juicio, "salvaguardarse" ante el proceso judicial.

"Estamos haciendo una buena labor para esclarecer la verdad y que en sede judicial la jueza lo tenga un poco más fácil para encontrar la verdad y que pague quien tenga que pagar por las 229 víctimas mortales", ha añadido Micó.

Además, ha dejado claro que Compromís en las Cortes Valencianas va a fiscalizar toda la actuación de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camararo, después de que este miércoles explicara en la comisión del Congreso que, además de enviar un mail genérico a las residencias de mayores el día de la riada, realizó llamadas a las mismas.