En Comú justifica que Marlaska cesa a "una persona que no tiene buenos antecedentes" como Pérez de los Cobos

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha defendido este martes el derecho del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cesar por pérdida de confianza a los cargos de libre designación que considere, sobre todo si se trata de una persona que, como el coronel Diego Pérez de los Cobos, "no tiene buenos antecedentes".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso antes de participar en la Junta de Portavoces, tras denunciar que es "evidente" que la derecha "ha puesto en marcha una guerra jurídica" en la que "se utilizan sectores del poder judicial y de la Policía".

"Y en la que el señor Pérez de los Cobos es una persona que no tiene buenos antecedentes como para no poder pensar que no ha actuado de manera adecuada. Lo digo porque nosotros lo conocemos de Cataluña desde hace mucho", ha apostillado, en relación a la labor que Pérez de los Cobos desempeñó como coordinador policial para impedir el referéndum independentista del 1-O.

Pisarello se ha pronunciado así al ser preguntado sobre la polémica que afecta al ministro del Interior por la destitución de Pérez de los Cobos, que estaba al frente de la Comandancia de Madrid cuando se investigaba judicialmente la manifestación del 8M y el inicio del contagio de coronavirus.

En todo caso, el parlamentario de En Comú se ha remitido a las explicaciones que ha ofrecido este martes el Ministerio del Interior, que ha argumentado que "precipitó" su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes sobre la investigación judicial del 8M y el inicio del contagio de coronavirus.

"El Ministerio del Interior ya ha emitido un comunicado. Yo a ese comunicado me remito, que explica cómo el cesamiento se produce por razones de vulneración del principio de confianza y del principio de neutralidad, que en el caso de un cargo libremente designado, tiene sentido", ha defendido el parlamentario catalán.