En Comú ve "hipócrita seguir hablando de presunción de inocencia" sobre el rey emérito ante el cúmulo de "escándalos"

"Si la Justicia no lo trae, debería ser el Congreso", defiende Gerardo Pisarello

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de En Comú Podem y secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, ha asegurado que "parece hipócrita" seguir "hablando de presunción de inocencia" del rey emérito Juan Carlos I ante el cúmulo de acusaciones que se vierten sobre él.

En rueda de prensa en el Congreso, ha enfatizado que se acumulan los "escándalos" en torno a Juan Carlos I cuando se cumplen 106 días de su "huida" del país, algo que daña la "imagen de España" y que se "agrava semana tras semana" ante la sucesión de informaciones sobre sus presuntas irregularidades. De hecho, es partidario de que el Parlamento se pronuncie para que regrese y dé explicaciones.

Para Pisarello, resulta "escandaloso" que existan voces que insistan en identificar la inviolabilidad del rey con "una carta para delinquir", pues esa disposición únicamente debe valer cuando se refiera a actos refrendados por el Gobierno.

Fuera de esos supuestos y cuando actúa en el ámbito privado, el monarca debe "responder ante sus actos y se le debe aplicar el Código Penal como a cualquier ciudadano".

Además, Pisarello ha compartido la reflexión del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en cuanto a la necesidad de que el rey emérito dé explicaciones, aunque Unidas Podemos es partidaria de que se lleven a cabo en el Congreso.

"A estas alturas nos parece que no hay ninguna razón para que Juan Carlos no dé esas explicaciones (...) En nuestra opinión, la verdad sería intolerable que se prolongara el rey emérito pretenda prolongar su huida del país, algo que sería una estocada a la imagen de España, y si la Justicia no lo trae, debería ser el Congreso", ha apostillado para insistir en que debe ponerse fin a este "bochorno".

ES EL PRINCIPAL "PROMOTOR" DE LA REPÚBLICA

Por su parte, el representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, también ha asegurado que es "inaplazable" que el rey emérito regrese a España para dar explicaciones de "los gastos fastusosos y las donaciones" que se van conociendo "día tras día".

En opinión del diputado de Unidas Podemos, Juan Carlos I "es hoy por hoy el primer promotor de la III República".