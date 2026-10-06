Sumar ve una "victoria de la sociedad catalana" que el TC allane el regreso de Puigdemont

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España)

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado como "una victoria de la sociedad catalana" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que avala amnistiar el delito de malversación a dirigentes del 'proces', lo que abre la vía para el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Su compañero de filas Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comuns, se ha expresado en líneas similares aunque ha criticado también las maniobras del Supremo para retrasar estos años la aplicación de la ley de amnistía.

En declaraciones a los medios en el Congreso para valorar la aprobación de los decretos de vivienda, Urtasun ha celebrado este hito para el proceso de desjudicialización de la política catalana tras el 'procés', calificando la decisión del Constitucional y la posterior anulación del Supremo de la orden de detención de Puigdemont como un victoria de todos los que impulsaron la amnistía.

También ha desgranado que fue el Gobierno de coalición el que apostó por esta ley pero ha aprovechado para mandar un mensaje a Puigdemont al proclamar que volverá a una "Cataluña sin desahucios a pesar del voto de su partido, en alusión a la decisión de Junts de tumbar la semana pasada las medidas de vivienda del Gobierno y que precipitaron la convocatoria anticipada de elecciones al 29 de junio.

Es más, ha instado a los postconvergentes, ahora que se abre una nueva etapa en su partido con la posible vuelta de su líder a Cataluña, a aprovechar para "corregir lo que fue un gravísimo error" y apoyar en la Diputación Permanente los nuevos decretos del Ejecutivo.

SENSACIÓN "AGRIDULCE"

Por su parte, Pisarello ha señalado que tiene "una sensación agridulce" con la decisión del Constitucional" durante una rueda de prensa en el Congreso, donde ha defendido que esta decisión "por rigor constitucional" y "por justicia" tendría que haberse producido antes, al tratarse además de una ley que, según ha recalcado, contaba con "un apoyo muy claro" de la Cámara Baja.

En este sentido, ha criticado el papel desempeñado por el Tribunal Supremo y por "determinados estratos del Poder Judicial" que se oponían a la amnistía total, "algunos de los cuales son aquellos de los cuales el PP se vanagloriaba de controlar por la puerta de atrás".

Por ello, el también candidato de los Comuns al Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado que Puigdemont "pueda volver a su tierra y pueda volver a ejercer sus derechos con plena libertad", al tiempo que ha lamentado el "sufrimiento" de las personas afectadas durante estos años, citando también al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a quienes han estado inhabilitados y/o encarcelados.

JUNTS SE HA CONVERTIDO "EN LA VIEJA CONVERGÈNCIA"

Sin embargo, Pisarello ha lamentado que el regreso de Puigdemont pueda producirse después de que Junts tumbara los dos decretos en materia de vivienda que, a su juicio, afectaban también a muchos de sus propios votantes. "Se han convertido en lo que era la vieja Convergència, que pactaba con el PP de José María Aznar y Mariano Rajoy y defendía los intereses de la gran patronal frente a los de la mayoría social", ha apostillado.

En este punto, el parlamentario de Sumar ha recordado el denominado Pacto del Majestic entre Aznar y Jordi Pujol que facilitó el primer Gobierno del PP, y ha asegurado que le habría gustado que Junts se mantuviera junto a los grupos de izquierda sobre vivienda. Y ha atribuido esa posición a la defensa de "intereses inmobiliarios inconfesables" y a ponerse "del lado de las grandes patronales".