Comunidades del PP llevarán la financiación autonómica al próximo CPFF, pese a que Hacienda no contempla abordarlo

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, tras abandonar junto al resto de comunidades del PP una reunión del CPFF. (Foto de archivo del 26 de febrero de 2025). - ÁNGEL PÉREZ MECA/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han cargado contra el Ministerio de Hacienda por no incluir la reforma de la financiación en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo lunes, avanzando su intención de ponerlo encima de la mesa pese a la negativa del Gobierno central.

Y es que el Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas el próximo lunes para fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos. Su intención es ceñirlo a este asunto, porque la financiación autonómica se abordará en otro CPFF previo a llevar la reforma al Consejo de Ministros.

No obstante, varias comunidades autónomas del PP han desdeñado esta intención del Ministerio de Hacienda y creen más urgente abordarlo de manera multilateral en la reunión del próximo lunes, pese a que el Gobierno central convocó a todas las regiones de manera bilateral para hablar de este asunto.

Las comunidades del PP rechazaron la propuesta de Hacienda de mantener reuniones bilaterales y emplazaron al Gobierno central a tratarlo de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

EL GOBIERNO LO TRATARÁ EN OTRO CONSEJO

El Gobierno central ya convocó a las comunidades autónomas en el mes de enero para informarles de su plan para reformar la financiación autonómica, algo que contó con el rechazo de todas las regiones, salvo Cataluña.

Eso sí, la reunión del pasado mes de enero era simplemente informativa y no se llegó a votar nada, por lo que el Gobierno central tiene la intención de convocar próximamente otro Consejo de Política Fiscal y Financiera para someter a votación su propuesta de reforma de financiación para luego aprobarlo en el Consejo de Ministros.

El Gobierno dispone del 50% de los votos en este órgano multilateral, así que necesitaría el apoyo de una sola comunidad, que podría ser Cataluña, para sacarlo adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda pretende ceñir el Consejo de Política Fiscal del próximo lunes a la senda de estabilidad de los Presupuestos.

PERO EL PP LO SACARÁ A COLACIÓN

Murcia ha sido de los primeros gobiernos autonómicos del PP en avisar de que acudirán el próximo lunes con la exigencia prioritaria de que el Ejecutivo central aborde de manera "urgente" la reforma del modelo de financiación.

Como llevan haciendo desde que se conoció el planteamiento de reforma de financiación, estas regiones del PP ponen el foco en el pacto previo entre el PSC y ERC para aplicar un modelo singular en Cataluña.

"No aceptamos pactos bajo mano que privilegien a unas comunidades autónomas frente a otras, por exclusivo interés político del Gobierno de Sánchez, mientras otros seguimos soportando un sistema que es manifiestamente injusto", denuncian desde Murcia.