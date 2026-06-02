Comuns confía en que Junts no atienda los "cantos de sirena" del PP para impulsar una moción de censura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), la ministra de Sanidad, Mónica García (d), el portavoz de los Comuns Gerardo Pisarello (c), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este act - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que le cuesta imaginar que Junts y el PNV puedan escuchar los "cantos de sirena" del PP, que ha apelado a ambas formaciones para que reflexionen y apoyen una moción de censura instrumental contra el Gobierno.

Todo ello después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya recomendado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ir hasta Waterloo (Bélgica), donde reside su líder Carles Puigdemont, si quiere proponer una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los posconvergentes

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha confrontado que el PP "no tiene ningún tipo de autoridad" para ofrecer algo a Junts y PNV en materia de reconocimiento de la plurinacionalidad, incidiendo en que ahora precisamente se está juzgando el caso Kitchen que versa si en la etapa de los populares en el Gobierno se impulsó una "policía patriótica" para perseguir a adversarios políticos, entre ellos lo independentistas.

"Me costaría mucho creer que Junts y PNV puedan escuchar los cantos de sirena de un PP que en esta legislatura ha puesto muchísimos obstáculos a que se puedan hablar las lenguas cooficiales en el Congreso o que se ha opuesto a la Ley de Amnistía", ha enfatizado.

Por tanto, ha insistido en que no ve a los dos aliados del Gobierno apoyando una moción de censura del PP y ha apelado a reforzar el bloque de investidura, acelerando medidas sociales y de regeneración democrática.