Conde-Pumpido asegura que Macron dijo que "era partidario" de que el Senado aprobara el Tratado de Amistad con Francia

presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado este jueves que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó en la cena de gala con los Reyes el pasado martes que "era partidario" de que se hubiera aprobado el Tratado de Amistad entre Francia y España que fue rechazado ese mismo día por el Pleno del Senado con los votos en contra de PP y Vox.

"Tuve el honor de sentarme en la cena de gala con los Reyes a la derecha del señor Macron. Y el señor Macron, evidentemente, era partidario" de que se hubiera "aprobado definitivamente el Tratado de Amistad y Cooperación", ha indicado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Pumpido ha recordado que el Tribunal Constitucional estudió la posible inconstitucionalidad del acuerdo tras ser solicitado por la Cámara Alta y que el argumento que esgrimía el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, es que con el acuerdo un miembro del Consejo de Ministros francés visitaría una vez cada tres meses el Consejo de Ministros español y viceversa.

El problema que señaló la Cámara Alta del Tratado es que, según se recoge en la Constitución Española, todos los miembros del Gobierno tienen que tener la nacionalidad española que el ministro visitante francés no tendría.

Sin embargo, según ha explicado el presidente del Constitucional, el Tribunal estudió el asunto y llegó a la conclusión de que la asistencia de un miembro al Consejo de Ministros no le convertía en miembro del Gobierno.

De ahí que Pumpido ha subrayado que el Tribunal Constitucional consideró por unanimidad que ese tratado no era contrario a la Carta Magna. "Y así se lo comunicamos al Senado", ha apostillado.

Además, Pumpido ha insistido en que al tratado se añadió una nota en la que se estableció que el miembro francés que acudiera al Consejo de Ministros no tendría una facultad "decisoria y ejecutiva", sino que "asistía como invitado" y "no como miembro del Gobierno".

De hecho, el propio presidente del TC ha recordado que fue llamado a participar, cuando era fiscal general del Estado, en algunas reuniones del Consejo de Ministros que debatían sobre los controles aéreos, "simplemente para informar en el Consejo", algo que está previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Conde-Pumpido, no obstante, ha evitado opinar sobre la decisión política que ha tomado el Senado con el rechazo del acuerdo. "Es una decisión correspondiente a un órgano que tiene sus competencias, como es el Senado, y por lo tanto las competencias del Senado yo las respeto absolutamente", ha zanjado.