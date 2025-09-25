Condenado Martínez-Echevarría Abogados a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral

Archivo - El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera y el ex secretario general del partido José Manuel Villegas en el Congreso de los Diputados en 2019. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Madrid ha condenado a Martínez-Echevarría Abogados a pagar a Albert Rivera 1.295.000 euros y a José Manuel Villegas 510.000 euros, "más los correspondientes intereses legales", al considerar que el despacho les ocasionó "daños y perjuicios" al no cumplir con parte de sus respectivos contratos y les generó "daños morales" por una filtración.

Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la titular del juzgado, la magistrada Cristina Sanz, estima parcialmente la demanda que Rivera y Villegas defendieron en un juicio el pasado 28 de mayo.

La juez acuerda que el despacho debe abonar a Rivera y Villegas la remuneración que hubiesen cobrado de haberse cumplido la cláusula cuarta de sus contratos, que establecía una duración de la relación mercantil de cinco años a contar desde marzo de 2020. "Por ello se estima el lucro cesante del señor Rivera (en) 1.095.000 euros, y respecto al lucro cesante que le corresponde al señor Villegas (en) 490.000 euros", señala.

A estos importes se suman 200.000 euros a Rivera y 20.000 euros a Villegas en concepto de "daños reputacionales o morales" por la "filtración de informaciones dirigidas a desacreditar a Albert Rivera". La juez entiende que en este caso el "daño moral" es "objetivamente imputable a la demandada", en referencia al despacho.

Así las cosas, "la suma total de estimación parcial de la demanda respecto al lucro cesante y daño moral del Sr. Rivera asciende a 1.295.000 euros, y en relación al Sr. Villegas la suma total del lucro cesante y daño moral asciende a 510.000 euros".

Según recoge la resolución, Rivera reclamaba 6,1 millones de euros más los intereses correspondientes por los daños y perjuicios causados, mientras que Villegas exigía un millón de euros a Martínez-Echevarría Abogados.

De dicha suma, el expresidente de Ciudadanos reclamaba 5 millones por la filtración y el ex secretario general del partido exigía medio millón de euros. La juez rebaja la cifra a 200.000 euros en el caso de Rivera y 20.000 en el de Villegas, pero reconoce un millón de euros al primero por lucro cesante y 490.000 euros al segundo.