Condenado a seis meses de cárcel y 780 euros de multa el joven de la UJA por las protestas contra la Lomce

Publicado 23/11/2015 14:05:05 CET

JAÉN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a seis meses de cárcel y a 780 euros de multa a Ángel González el estudiante de la Universidad de Jaén (UJA) acusado de agredir a un policía nacional y lesionar a otros agentes en el transcurso de una de las protestas desarrolladas contra la Lomce en mayo de 2013. Además, Ángel González deberá indemnizar en 14.542 euros a los agentes que resultaron lesionados.

En concreto, el fallo de la sentencia al que ha tenido acceso Europa Press, condena a Ángel González a seis meses de prisión por un delito de atentado, 720 euros de multa por dos delitos de lesiones y multa también de 60 euros por un delito leve de daños. Además, el joven deberá correr íntegramente con las costas judiciales.

Este sentencia se produce después de que el Ministerio Fiscal mantuviera hasta el final su acusación sobre Ángel González y para el que reclamó tres años y medio de prisión, pena que la acusación particular en representación de los agentes de Policía elevó hasta cuatro años.

La pena impuesta al joven, de 22 años y estudiante de Filología Inglesa, es la mínima prevista, según recoge la magistrada Valle Elena Gómez, en una sentencia de 34 páginas, debido a que el joven no tiene antecedentes y que a se le aplica el nuevo Código Penal.

En lo que respecta a las lesiones que presentaba Ángel González, la sentencia recoge que son "compatibles con la resistencia que ofreció el acusado en el momento de la detención y no a la brutal paliza a la que hacen referencia los testigos".

En los hechos probados, se recoge que fue Ángel González el que se negó a que los policías lo identificaran y que fue el joven el que finalmente optó por tirar su documentación al suelo. En el momento en el que el agente se agachó a cogerla, fue Ángel el que "le propinó un

puñetazo en el pecho y posteriormente una patada". Los hechos probados recogen que hasta cinco agentes tuvieron que actuar para reducir al joven y llevárselo detenido.

De esta forma, la magistrada rechaza la versión ofrecida por Ángel que señaló en el juicio que fueron los agentes los que le dieron "una paliza" sin que él en ningún momento supiera la razón de la agresión porque él únicamente había participado en una manifestación "totalmente pacífica" en contra de la Ley Wert.

"Yo no estaba haciendo nada. Había participado en una manifestación pacífica y de repente estaban pegándome y no sabía por qué", declaró Ángel González recordando los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2013 cuando al término de una manifestación contra la Lomce, un agente pidió al acusado su identificación. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia de Jaén.