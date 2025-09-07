El Congreso abre el nuevo curso político con votaciones pidiendo elecciones y la destitución de Montero

Archivo - La bancada del PP vota durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso inicia esta semana el nuevo curso político votando mociones del PP y de Vox en las que se anima al presidente Pedro Sánchez a que adelante las elecciones generales "cuanto antes" y destituya a la vicepresidenta María Jesús Montero por las "gravísimas sospechas" que suscitan los casos de corrupción que rodean al PSOE y el Gobierno.

Así, el PP defenderá el martes que el Congreso inste al presidente a reconocer "su completa pérdida de crédito, su irreversible decadencia y su definitiva mengua de apoyos parlamentarios". El texto, recogido por Europa Press, añade que esa debilidad "exigiría que el pueblo español pudiera elegir cuanto antes un Gobierno nuevo, limpio y libre".

La iniciativa, registrada a finales de junio tras una interpelación de la portavoz Cuca Gamarra a María Jesús Montero, reclama además que, en el tiempo que le reste a la legislatura, el Ejecutivo garantice "la transparencia, el control parlamentario y la rendición de cuentas" en toda la Administración General del Estado, "con especial atención a los mecanismos de contratación pública y nombramiento de altos cargos".

EL PP TUVO QUE MODIFICAR SU REDACCIÓN

Inicialmente, el PP pedía "poner fin a la legislatura cuanto antes", pero modificó el texto para evitar que la Mesa del Congreso lo vetara, dado que esta legislatura se ha asentado la doctrina de que la facultad de convocar elecciones corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno y no se puede votar en el hemiciclo.

Vox ya intentó presentar en junio una moción para reclamar elecciones inmediatas, aunque tuvo que rebajarla para que la Mesa del Congreso la calificara. Finalmente, lo que se votó --y rechazó-- fue un texto reclamando al Gobierno que "adopte todas las medidas necesarias para la asunción total de su responsabilidad política ante la situación".

De forma similar, Junts registró una proposición instando a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, pero la Mesa, con los votos de PSOE y Sumar, bloqueó la propuesta, obligando a los independentistas a rebajarla.

En cambio, en otoño de 1995 Coalición Canaria sí logró que se admitiera una iniciativa para que Felipe González convocara elecciones. No llegó a votarse porque el presidente socialista pactó con CiU y se celebraron comicios en marzo de 1996.

VOX: GRAVÍSIMAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Por su parte, la moción de Vox de la próxima semana, registrada también en junio, pide que Sánchez destituya a Montero "por su responsabilidad política derivada de las gravísimas sospechas de corrupción que recaen sobre su Ministerio". En su exposición de motivos, recuerdan la dimisión del presidente del Tribunal Económico Administrativo, José Antonio Marco Sanjuán, acusado de archivar asuntos a cambio de sobornos.

El texto asegura que el Gobierno es el "peor Ejecutivo de la Historia de España" y que está presidido por un "corrupto, traidor e indecente que está dispuesto a volar lo que queda de nuestro Estado de derecho". Además, denuncia la "inaceptable actitud de colonización" de las principales instituciones mediante "personas afines" a los partidos que apoyan al PSOE en la Cámara Baja.

Vox incluye también reclamaciones fiscales como establecer un tramo exento en el IRPF para rentas inferiores a 22.000 euros, un tipo del 15% para las de menos de 70.000, la reducción del IVA general del 21 al 18% y la aplicación del 0% a productos básicos de alimentación. "Es indudable que el Gobierno y el PSOE liderados por Pedro Sánchez son una auténtica estructura de corrupción y una pesada losa fiscal para los españoles", añade la moción, recogida por Europa Press.