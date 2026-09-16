El Congreso acogerá por primera vez el Día Internacional de la Paz, que será también homenaje a Pau Casals

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados acogerá este lunes, por primera vez, un acto por el Día Internacional de la Paz, en el que se rendirá tributo al músico catalán Pau Casals, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años este 2026.

Violonchelista, director de orquesta, compositor, pedagogo y humanista, Casals fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX y una de las figuras más universales de la cultura catalana. Es reconocido por su compromiso con la paz y los Derechos Humanos.

En concreto, el evento, que conducirán la cantante y actriz Ana Belén y el periodista Iñaki Gabilondo, tendrá lugar a las 18.00 horas en el hemiciclo, donde se reunirán más de 300 personas, según informaron fuentes parlamentarias, que apuntaron que se espera la presencia de algunos ministros.

En el acto se reproducirán fragmentos del discurso pronunciado por Casals ante las Naciones Unidas en 1958 y se interpretarán piezas musicales de Bach, Granados y Falla, entre otros, a cargo de Ettore Pagano (violonchelo) y Yoko Suzuki (piano).