El Congreso avala invertir 1.500 millones en Cercanías Valencia hasta 2030, pero descarta transferirlo a la Generalitat

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con abstención del PSOE, el Plan de Inversiones 2026-2030 para Cercanías de la Comunidad Valenciana propuesto por Compromís, con una dotación mínima de 1.500 millones de euros para diferentes actuaciones, aunque ha rechazado iniciar el procedimiento formal de transferencia a la Generalitat Valenciana.

Y es que este jueves se ha abordado en el Pleno del Congreso una iniciativa de Compromís sobre el servicio de Cercanías en la Comunidad Valenciana, que se ha votado por puntos.

En concreto, la mayoría del Congreso ha rechazado el punto que pedía la transferencia de Cercanías a la Generalitat, el epígrafe que pedía elaborar un mapa público y actualizado de todas las limitaciones de velocidad y otro que reclamaba una inversión anual equivalente al peso poblacional de la región en el conjunto de la inversión ferroviaria ordinaria, con una cláusula correctora en caso de infraejecución presupuestaria.

Sin embargo, Compromís ha logrado el apoyo del Congreso a la mayoría de reivindicaciones que recogía en esta iniciativa, con especial énfasis en el Plan de Inversiones hasta 2030 para actuaciones en todas las líneas de Cercanías.

QUE SE INCORPOREN 58 TRENES

También se ha aprobado el punto que urge a incorporar los 58 trenes comprometidos antes de 2027 para los núcleos de Valencia-Castellón y Alicante-Murcia.

Del mismo modo, el Congreso se ha mostrado a favor de reducir la tasa conjunta de retrasos para alcanzar la puntualidad del 98% comprometida y publicar, mensualmente, los indicadores de calidad auditables.

Otro de los puntos compromete a la aprobación, en el plazo de seis meses, de un protocolo específico de coordinación entre Renfe, Adif y la Generalitat Valenciana ante danas y episodios climáticos extremos, con incorporación de un sistema automático de información en tiempo real a los usuarios.

El último punto aprobado obliga a comparecer en el Congreso, en el plazo de tres meses, al presidente de Renfe, el presidente de Adif y el Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo y el Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico.