El Congreso convoca un minuto de silencio y suspende toda su agenda hasta el miércoles por el accidente ferroviario

Archivo - Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha convocado este lunes a mediodía un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario que ha dejado al menos 39 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y ha suspendido hasta el miércoles todas las actividades previstas en la Cámara.

De esta forma, la institución se suma al dolor de toda la ciudadanía española y traslada su "hondo pesar" a las familias de las personas afectadas por la catástrofe que tuvo lugar este domingo, cuando un tren de la compañía Iryo que viajaba a Madrid descarriló y luego sufrió el impacto de un Alvia que circulaba en sentido contrario y también se salió de la vía.

Dado que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios la agenda no estaba especialmente cargada. Para este lunes estaba prevista una reunión de la Junta Electoral Central (JEC), pero la cita más destacada era una nueva sesión, este martes, de la comisión de investigación sobre la dana de 2024.

En concreto, por la mañana, estaba citado a comparecer por segunda vez José Manuel Cuenca, que era jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat. Por la tarde, estaba programado el interrogatorio a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, que está imputado por la gestión de la catástrofe.

También estaba prevista para el martes la reunión de la Mesa de esta comisión que tenía previsto poner fecha a la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para la próxima semana, pero que ahora podría retrasarse.

Asimismo, quedan suspendidas todas las actividades extraparlamentarias que iba a acoger el Congreso, entre ellas la conferecia que el magnate estadounidense y ex director ejecutivo de Microsoft Bill Gates iba a pronunciar este martes en un acto organizado por la fundación que lleva su nombre.