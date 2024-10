El Congreso estudiará el inusual veto del Senado a la ley que beneficia a etarras, pero el PSOE rechaza otra votación

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso estudiará en una próxima reunión, sea este martes o la próxima semana, el inusual veto del Senado a la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA, pero desde el PSOE, que tiene mayoría junto con Sumar, ya adelantan que no ven necesario celebrar un nuevo debate en el Pleno del Congreso ni una votación.

El Pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado la ley este lunes y el presidente, Pedro Rollán, ha interpretado que ese resultado implica un veto, por lo que ha devuelto el texto al Congreso para ser aprobada definitivamente.

Se trata de una conclusión inusual, porque un veto del Senado implica haber presentado previamente una enmienda de totalidad, cosa que nadie registró en la Cámara Alta, y después debatirlo y votarlo; si el veto prospera, a la semana siguiente se debate en el Pleno del Congreso, que puede levantarlo con mayoría absoluta.

La interpretación con la que ha actuado el presidente del Senado, Pedro Rollán, se basa en un informe de los letrados que concluye que, si la mayoría del Pleno de la Cámara Alta rechaza un texto, aunque no haya sido modificado a través de enmiendas, se entiende que es vetado y devuelto al Congreso para levantar este veto o ratificarlo.

Además, según esta interpretación de la Presidencia del Senado, la reforma legal no se publicará en el BOE directamente al no haberse modificado el texto durante su tramitación en la Cámara Alta, como se creía en un primer momento, y se devolverá al Congreso para que levante ese "veto".

BATALLA DE INFORMES JURÍDICOS

En el Congreso reconocen que este procedimiento no es el habitual y aunque no correspondería analizar este asunto hasta la Mesa de la próxima semana, fuentes de la Cámara no descartan a Europa Press que este mismo martes ya se tome alguna medida para agilizar el tema, como pudiera ser encargar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara Baja.

De nuevo, como ocurrió con la Ley de Amnistía, todo parece apuntar a una nueva 'batalla' de informes entre los letrados de una y otra Cámara, aunque todos forman parte del mismo cuerpo de letrados de Cortes Generales.

La decisión final de la Mesa podría llegar el 22 de octubre, pero desde el PSOE ya avanzan su opinión: la votación del Senado no ha sido un veto como tal y, por tanto, no requiere un nuevo debate en el Pleno del congreso para levantarlo y la ley podría ir "directa" al Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor, según ha avanzado el portavoz socialista, Patxi López.