El Congreso pide a la Mesa de Armengol cumplir la doctrina del TC contra la prórroga de enmiendas para bloquear leyes

Archivo - Los socialistas Alfonso Rodríguez de Celis, Francina Armengol e Isaura Leal, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP que reclama a la Mesa de la Cámara, que actualmente preside la socialista Francina Armengol, cumplir con la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional, cuya última sentencia censura la prórroga automática y sin motivación de los plazos de enmiendas para bloquear leyes.

Los 'populares' presentaron esta proposición no de ley tras conocerse una sentencia del Constitucional que les dio la razon en un recurso de amparo presentado contra la Mesa del Congreso en el año 2020.

Y es que en la pasada legislatura, el órgano rector de la Cámara prorrogó en más de 70 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas para un proyecto de ley, lo que, según el fallo, obstruyó la labor parlamentaria y evitó que el procedimiento legislativo siguiera su curso habitual.

PSOE, PP Y VOX VOTANDO LO MISMO

En concreto, la iniciativa, que ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios, salvo por Sumar y Bildu --que han votado en contra-- y ERC --que se ha abstenido--, subraya la importancia de defender el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya sea de forma directa o a través de representantes elegidos.

Y, además, el Congreso se alinea con la reciente doctrina del Constitucional, garantizando que la función legislativa se desarrolle con normalidad y evitando prácticas que puedan vulnerar el derecho a esa participación política.

En el PP, su vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, el 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro, ha defendido la ampliación de los plazos de presentación de enmiendas pero siempre y cuando haya razones que lo justifiquen y que éstas no sean "políticas" porque, en ese caso, esa prórroga se convertiría en un acto de bloqueo "arbitrario, intolerable y contrario a la Constitución".

Una reflexión que ha compartido tanto Vox, que considera que la actuación de la mayoría de la Mesa, esto es, del PSOE y Sumar, viene siendo "manifiestamente sesgada y parcial", además de "abusiva", como el PNV, que ha censurado las prórrogas "casi indefinidas" de los plazos de enmiendas que han practicado en el órgano recto del Congreso, pero no sólo el PSOE sino también el PP.

EL PSOE QUERRÍA DESCONGELAR LEYES

De su lado, el PSOE ha justificado su apoyo a la proposición en su inequívoca voluntad de cumplir con las sentencias del TC, pero ha aprovechado para censurar la "manipulación" y las "mentiras" del PP en torno a esta cuestión y para dejar claro que su voluntad es descongelar todas las iniciativas legislativas recalcando a la oposición que, para ello, hace falta mayoría parlamentaria.

Precisamente, la Mesa del Congreso acordó en su reunión del pasado martes tomar nota del fallo del TC y comenzar a explicitar las razones que justifican cada una de las prórrogas de los plazos de enmiendas a futuras leyes.

En la sesión de este miércoles, la Comisión Constitucional también ha aprobado el primero de los puntos de otra proposición no de ley presentada por el PP en la que se exige al Gobierno a cumplir con el mandato constitucional de remitir a las Cortes los Presupuestos Generales del Estado de 2026, aunque no tenga mayoría parlamentaria como es el caso.