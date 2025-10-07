El Congreso pide reconocer a los dos últimos maquis vivos, en representación de toda la guerrilla antifranquista

Archivo - Visita teatralizada a una cueva de los Maquis en Mataelpino, Madrid - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa de ERC, pactada con el PSOE, por la que se insta al Gobierno a reconocer con la más alta distinción civil y honorífica a los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos, Francisco Martínez López 'El Quico', y Esperanza Martínez García, en representación de todas las personas que integraron el maquis.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios, mientras que el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha votado en contra.

En su texto, recogido por Europa Press, ERC denunciaba que tanto 'El Quico' como Esperanza Martínez fueron víctimas de persecución, prisión y tortura y, pese a ello, siguen sin haber sido plenamente reconocidos como combatientes por la libertad.

En este contexto subrayan que mientras otros países han honrado a quienes defendieron la democracia frente a regímenes totalitarios, en España estos luchadores permanecen "en el limbo administrativo y simbólico" pues, pese a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, las actuaciones gubernamentales en favor del maquis han sido "inexistentes o insuficientes", lo que ven como una "injusticia histórica" que exige una respuesta inmediata.

En concreto, el texto aprobado se insta al Gobierno a reconocer pública, institucional y jurídicamente a Martínez López y Martínez García como combatientes por la libertad y la democracia, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática, y a extender este reconocimiento al conjunto de la guerrilla antifranquista o maquis.

El Congreso también urge al Ejecutivo a conceder a estos dos guerrilleros la máxima distinción civil y honorífica prevista legalmente, en un acto público y solemne, en representación de todos los guerrilleros que se enfrentaron al franquismo.

Esquerra proponía reconocer el carácter militar de los combatientes de la guerrilla, asimilándolos al Ejército Republicano, a efectos de indemnizaciones y pensiones, pero ese punto finalmente desapareció en virtud de la enmienda pactada con el PSOE.

CENTRALIZAR LA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL MAQUIS

Lo que sí se ha aprobado es solicitar al Gobierno que estudie medidas materiales de apoyo y protección para garantizar una vida digna a los dos supervivientes, si bien no se contempla expresamente que se les concedan prestaciones económicas y servicios sanitarios como planteaba el texto original.

Además, el Congreso ha instado al Gobierno a centralizar toda la documentación relativa a los combatientes guerrilleros --actualmente dispersa o en manos del Servicio de Información de la Guardia Civil-- y a depositarla en un archivo histórico de acceso público en formato digital, respetando la normativa de protección de datos.

Asimismo, el texto emplaza al Ejecutivo a continuar impulsando actuaciones de recuperación y difusión de la memoria de la guerrilla antifranquista, en colaboración con entidades memorialistas, universidades y centros de investigación, con el objetivo de preservar su legado y dar visibilidad a los luchadores que resistieron al régimen franquista.