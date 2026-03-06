El Congreso planea citar a los primeros comparecientes sobre el apagón tras las elecciones en Castilla y León

Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso encargada de investigar el apagón eléctrico que sufrió España el 28 de abril de 2025 comenzará a citar a los primeros comparecientes tras las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo, por lo que los trabajos comenzarán diez meses después de que el Pleno aprobara indagar lo ocurrido hace casi un año. El Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ya tiene activada su propia comisión sobre el apagón desde el pasado julio.

Después de que el Pleno aprobase en febrero por unanimidad fusionar las dos comisiones que se constituyeron en noviembre sobre el apagón -una impulsada por los partidos del Gobierno y otra por el PP--, la Mesa y los portavoces parlamentarios adscritos a la misma acordaron que el próximo 12 de marzo sería la fecha límite para que cada grupo parlamentario presentase los nombres de los comparecientes que quieren escuchar, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Y, a partir de ahí, en la semana del 17 de marzo se celebrará otra reunión de la comisión para aprobar el plan de trabajo para los próximos meses, sobre la base de un borrador que ya tenían avanzado los letrados, así como para poner en común los nombres de los primeros comparecientes.

Así las cosas, la comisión echará a andar cerca del primer aniversario del apagón que sufrió España. Y es que se ha tardado mucho en las cuestiones procedimentales por falta de acuerdo entre los grupos.

Esas discrepancias tienen su origen en que el Congreso aprobó dos comisiones de investigación en mayo sobre el mismo tema, el apagón, y fue varios meses después, en noviembre, cuando se constituyeron las dos, al no ser posible el acuerdo entre el Gobierno y la oposición. Al menos sí se acordó que los integrantes de las mesas fueran idénticos en ambas comisiones y con la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.

Aunque los grupos parecían dispuestos a mantener activas las dos comisiones similares trabajando el pararelo, finalmente se impuso el sentido común y se acordó la unificación. Pero hubo que esperar a que el Pleno del Congreso, que fue quien creó las dos comisiones, aprobara en febrero la fusión.

CUATRO COMISIONES FUNCIONANDO Y DOS EN LA NEVERA

El Congreso tiene funcionando actualmente otras tres comisiones de investigación: la de la dana, y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanes para conquistar la Mesa de la Cámara, esto es, la de los atentados en Cataluña del 17A y la de Operación Cataluña.

Y están registradas y pendientes de debatir en el Pleno otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso de las mascarillas. Un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.