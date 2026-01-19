El Congreso planea llamar a Feijóo el 29 de enero ante la comisión de investigación de la dana

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 planea convocar finalmente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo jueves 29 de enero.

La convocatoria formal para interrogar al líder de los 'populares' se iba a tramitar este martes, durante la reunión que tenía convocada la Mesa de la comisión, que es la encargada de citar a los distintos comparecientes.

Sin embargo, el Congreso ha desconvocado todas sus actividades parlamentarias en respeto a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba).

Entre la reuniones suspendidas están la que iba a celebrar este martes la comisión de la dana, que incluía el segundo interrogatorio a José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat, y también iba a recibir al ex secretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso.

TRAS LA DIPUTACIÓN Y EL PLENO

Así las cosas, la reunión que tenía convocada la Mesa de este órgano también para el martes se ha pasado al viernes. El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, ya tenían decidido que el siguiente en comparecer sería Feijóo, e incluso inicialmente se había anunciado que se le citaría el 27 de enero.

Tras lanzarse esa fecha se supo que el Congreso tenía previsto convocar el mismo día una reunión de la Diputación Permanente y un Pleno extraordinario el día 28, lo que llevó a socialistas y Sumar a plantearse adelantar la cita al día 26 de enero.

Sin embargo, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, dado que la Mesa no se reunirá finalmente hasta el viernes y que a los comparecientes hay que avisarles como mínimo con tres días de antelación, la fecha que bajaran ahora para interrogar a Feijóo es el jueves, día 29. Además, se tendrá que fijar nueva fecha para escuchar a José Manuel Cuenca y a Emilio Argüeso.