Así ha sido el XIX Congreso del PP | Directo

Rajoy: "Jamás he caído en la tentación de negociar con ETA como tantos nos pidieron"

#EnDirecto | Rajoy, sobre ETA: "Jamás he caído en la tentación de negociar con ETA, jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos. No lo hicimos porque no se lo merecen las víctimas" https://t.co/8hxPbUTTb2 #19CongresoPP pic.twitter.com/zRKnJdS0Nn — Europa Press (@europapress) 20 de julio de 2018

"Jamás he caído en la tentación de negociar con ETA como tantos nos pidieron""Jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos""Jamás he procedido a un acercamiento de presos y no será porque no nos lo hayan demandado con insistencia, a otros no les ha faltado tiempo para ceder"