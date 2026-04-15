El Congreso presenta su plan de accesibilidad, que permitirá acceder a la tribuna de hemiciclo en silla de ruedas

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la presentanción del Plan de Accesibilidad de la Cámara baja - CONGRESO

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto conservador del Congreso, Fernando Pardo Calvo, ha presentado este martes el plan de accesibilidad de la Cámara Baja, que se articulará en siete ámbitos de actuación e incluye reformas para poder acceder a la tribuna de Presidencia en silla de ruedas y la creación de un nuevo vestíbulo acristalado de recepción y acogida mediante en el patio principal de la calle Fernanflor, entre el Palacio y el edificio de Ampliación I.

Durante la presentación en el salón de Pasos Perdidos de dicho plan, cifrado en 3,67 millones, Pardo Calvo ha explicado que el objetivo es lograr "lo máximo posible la accesibilidad universal" en el edificio del Palacio del Congreso, una actuación que, según ha apuntado, podría extrapolarse en un futuro al resto de los edificios que componen el Congreso.

El arquitecto ha señalado que, actualmente, el nivel de accesibilidad del Palacio es "bastante bueno", aunque ha admitido que hay "temas y aspectos que se deben mejorar". Y ha recordado que el edificio cuenta con un nivel de protección integral y tiene incoado el expediente de declaración de bien de interés cultural (BIC).

SIETE ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Pardo Calvo ha indicado que el plan ordena las actuaciones en siete grandes bloques: los alrededores del edificio y las calles que circundan el Palacio; los vestíbulos y accesos; las áreas de circulación horizontal; la circulación vertical mediante escaleras y ascensores; las salas singulares; los aseos públicos; el hemiciclo; y la señalización, que ha definido como un elemento "fundamental" para la accesibilidad.

En el exterior, ha explicado que se plantea dotar el entorno de "dos o tres" tótems suficientemente visuales para informar al ciudadano sobre por dónde se está moviendo, dentro de un sistema de señalética que se completaría con sistemas de guiado e información mediante el teléfono móvil.

Sobre los accesos, ha reconocido que el actual espacio de recepción, control e información "no reúne condiciones" y que sería necesario que el Congreso dispusiera de un lugar o espacio intermedio entre el exterior y el interior que permitiera resolver aspectos protocolarios, recepción de autoridades, apertura a la ciudadanía, visitas programadas, puertas abiertas, celebración de actos y zonas de interacción con prensa y televisión.

Por ello, el plan propone crear un "nuevo vestíbulo abierto" que se lograría mediante "una cubrición acristalada a la altura del arco del puente que une al Palacio con Ampliación I, que se proyecta desde la calle Zorrilla hasta la calle Carrera de San Jerónimo, con sistemas de ventilación para que "respire" y sin "convertirlo en un invernadero".

MEJORAS EN RECORRIDOS, ASCENSORES, ESCALERAS Y ASEOS

En materia de circulación interior, el arquitecto ha detallado que se plantea la eliminación de obstáculos, la mejora de rampas, la supresión de pequeños desniveles, la protección de elementos volados, la reubicación de mobiliario, la incorporación de zócalos guía para personas con discapacidad visual y la mejora de la iluminación en galerías.

Respecto a la circulación vertical, ha citado la dotación de ascensores con sistemas adecuados de comunicación, iluminación e información, así como la sustitución de la actual plataforma hidráulica entre la planta baja y la entreplanta de la Cafetería por una cabina completamente cerrada,.

En las escaleras, ha distinguido entre las históricas, cuya intervención será "muy delicada", y otras que sí pueden mejorarse eliminando el bocel, incorporando tabicas y elementos de protección antigolpes. También cree que el problema con las alfombras se puede resolver con una petición a la Real Fábrica de Tapices.

Sobre los aseos, ha indicado que el edificio cuenta con dotación suficiente, pero que se quiere ir "a mejor" con la incorporación de cabinas con dimensiones adecuadas y equipamiento para atender la ostomía.

EL HEMICICLO, "LO MÁS DIFICULTOSO"

Pardo Calvo ha situado el hemiciclo como el ámbito "más dificultoso" del plan, especialmente la zona de Presidencia. Según ha explicado, supondría desmontarla por completo, conservar y restaurar los elementos ornamentales y las maderas, recolocarlos con pequeños movimientos de posición y permitir, con sistemas mecánicos integrados en el suelo, el acceso desde el nivel inferior hasta la tribuna del orador, la zona de secretarios y la propia Presidencia.

En el caso del atril del orador, ha señalado que podrá dotarse de un sistema regulable de altura, manteniendo siempre el atril "en el mismo sitio".

Respecto a la tribuna de visitas, donde ya existe un lugar específico para personas con movilidad reducida pero situado en un lateral, el especialista ha pensado en habilitar al menos dos espacios en el centro de la para sillas de ruedas.

También ha explicado que en las bancadas se plantea hacer accesibles tanto la última fila como el Banco Azul del Gobierno, mediante mecanismos integrados en el suelo y tecnologías actuales que no intervengan sobre el patrimonio y que sean silenciosas.

SEÑALIZACIÓN HOMOGÉNEA Y SISTEMAS DIGITALES

Otro de los aspectos sobre los que ha incidido el arquitecto es la señalización, para la que se propone una instalación homogénea en todo el edificio, complementada con sistemas de guiado con un sistema de códigos para escanear y obtener información en el móvil, así como información en braille en pasamanos, ascensores y otros elementos.

Igualmente, se dotará a las salas de bucle magnético, transmisión de alta frecuencia o infrarroja sin hilo y otras alternativas para personas sordas o con discapacidad auditiva.

ARMENGOL: "UN PLAN FRAGUADO DESDE HACE MUCHO TIEMPO"

Durante el acto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha afirmado que el plan "que lleva fraguándose desde hace muchísimo tiempo" y supone "un hecho histórico" para la Cámara. Y ha recordado a exdiputados como Pablo Echenique, Francisco Vañó e Ignacio Tremiño, entre quienes, según ha dicho, han "luchado muchísimo" para que este avance pudiera hacerse realidad.

Armengol ha explicado además que una de sus primeras prioridades al llegar al cargo fue mejorar la accesibilidad al Palacio como "herramienta fundamental contra la discriminación" y que su objetivo es que una persona con discapacidad física pueda acudir como público al hemiciclo, ejercer como diputado, acceder a la tribuna de oradores, a la Mesa o a la zona de Presidencia y ocupar el espacio reservado al Gobierno "en condiciones igualitarias al resto".

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, ha asegurado que el Congreso arrastraba una "cardiopatía en el corazón de la democracia", que era la falta de accesibilidad, y ha defendido que la protección del patrimonio histórico es "absolutamente compatible" con la inclusión, la participación y la accesibilidad universal.

Además, el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha afirmado que con este anuncio "se ensancha la democracia", al corregirse una situación que impedía una actividad parlamentaria "digna" a diputados y visitantes con discapacidad, y ha recalcado que la accesibilidad "no sólo es la llave para entrar, sino que además devuelve aquellas libertades" necesarias para ejercer con plenitud los derechos políticos.