El Congreso reconvendrá a un diputado de Vox por irse a un mitin tras pedir el voto telemático por paternidad

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollan (2i) y el diputado de Vox, José María Figaredo (i), ofrecen declaraciones a los medios a 12 de febrero de 2026, en Cubillos de Sil, Castilla y León - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha acordado este martes llamar la atención al secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, por haberse desplazado a dar un mitin a Cubillos del Sil (León) el mismo día que había solicitado autorización para poder votar telemáticamente en el Pleno de la Cámara alegando estar disfrutando de su permiso de paternidad.

El órgano de gobierno de la institución ha tratado este asunto a instancias del PSOE, que presentó un escrito en el que acusaba a Figaredo de hacer "un uso fraudulento del voto telemático" e incluso solicitaba que no se le volviera a dar permiso para votar a distancia la próxima vez que alegara su permiso de paternidad.

En su escrito, los socialistas recalcaban que el voto telemático por causa de paternidad tiene como objetivo que los parlamentarios "puedan compatibilizar, en condiciones de igualdad, el cuidado de sus hijos en edad temprana con la actividad parlamentaria".

En opinión del PSOE, la Mesa le otorgó el voto telemático porque, de "buena fe", dio por hecho que a Figaredo le resultaba "imposible" atender su actividad parlamentaria el día 12 de febrero para poder ejercer plenamente su paternidad, aunque después se desplazó a la citada localidad leonesa para protagonizar un acto de precampaña.

ABASCAL SE FUE A ESTADOS UNIDOS

Según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias, en el debate que se ha suscitado en la Mesa se ha admitido que algunos diputados abusan de la confianza de la Cámara, como en este caso habría hecho Figaredo. Y, en concreto, se ha recordado que el líder de Vox, Santiago Abascal, viajó a Estados Unidos a participar en una cumbre del Partido Republicano habiendo solicitado también el voto telemático por paternidad.

Por eso los miembros de la Mesa han acordado reconvenir a Figaredo por su comportamiento, aunque han rechazado la propuesta del PSOE de no volver a concederle el derecho de votar a distancia si alega estar de 'baja' por paternidad.

Y es que a Figaredo le quedan aún por utilizar cuatro semanas de ese permiso y, según han admitido en el órgano de Gobierno, no pueden denegarle un derecho que está contemplado en el Reglamento del Congreso.

En el escrito que presentaron a la Mesa para quejarse del comportamiento del 'número dos' del grupo parlamentario de Vox, los socialistas recordaban que este partido se manifestó a favor de la presencialidad en la labor parlamentaria y rechazó la reforma del Reglamento, aprobada en julio del año pasado, por la que se extendían las causas del voto telemático de sus señorías contemplando entre otras la paternidad.