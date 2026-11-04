El Congreso rinde tributo a las víctimas de la dictadura, ya sin retratos de presidentes de las Cortes franquistas

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso celebrará este miércoles un acto en memoria de las víctimas del franquismo con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura que se conmemora cada 31 de octubre, y esta vez lo hará con los cuadros de presidentes de las Cortes franquistas ya retirados.

Este homenaje estaba programado para el miércoles de la semana pasada, pero el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) ese mismo día obligó al Congreso a aplazarlo.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, será la encargada de presidir esta ceremonia, que arrancaráa las cinco de la tarde en el Salón de Pasos Perdidos, donde pronunciará un discurso para dar paso a una charla entre las historiadoras e investigadoras María Rosón Villena y Sescún Marías Cadenas.

En esta ocasión se homenajeará a 'Las rapadas' de Fuendejalón (Zaragoza), un episodio de represión franquista ocurrido en ese pueblo, donde 39 mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas y paseadas por las calles como castigo y humillación por su condición, ideología o vínculos familiares y políticos. También se recordará a la figura de la alcaldesa republicana de esa misma localidad, María Domínguez, fusilada por las tropas franquistas.

RECUERDO A "LAS RAPADAS"

El acto concluirá con una pieza teatral con títeres titulada 'Melón pelado', de ButacaZero, escrita por Esther Fernández Carrodeguas y dirigida por Xavier Castiñeira, según adelantaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La novedad de este año es que este recuerdo a las víctimas de la guerra civil y la dictadura tendrá lugar con los cuadros de los presidentes de Cortes franquistas que figuraban en la galería de retratos del Palacio del Congreso ya descolgados. Se trata de una reclamación que partidos nacionalistas y de izquierda venían formulando periódicamente desde hace años y que ahora los socialistas han aceptado.

De esta forma se da cumplimiento al acuerdo que se adoptó el pasado día 13 en la Mesa del Congreso, con el apoyo del PSOE y Sumar y la abstención del PP.

Se trata de los retratos de Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975), que presidieron las Cortes franquistas en los años de la dictadura. Se excluye a Torcuato Fernández Miranda por ser uno de los artífices de la disolución de esas Cortes franquistas y de la reforma política que dio paso a la Transición.

RECLAMACIÓN DESDE LOS AÑOS 90

La retirada de esos cuadros fue pedida en los años noventa por el diputado del PNV Iñaki Anasagasti, y desde entonces ha venido siendo reclamada también por Bildu y distintas formaciones de izquierda, apelando a la memoria de las víctimas de la dictadura.

En 2023, Bildu forzó una votación para retirar estos retratos y los de Manuel Fraga, exministro franquista y también uno de los 'padres' de la Constitución, pero la iniciativa fue rechazada por PSOE, PP y Vox subrayando que la galería de retratos del Congreso no estaba afectada por la Ley de Memoria porque que no es un espacio público y porque no incluye a militares y ministros involucrados en la represión, que son los citados en la legislación.

Recientemente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se dirigió a la presidenta del Congreso para reclamarle la eliminación de esos, llegando a deslizar la posibilidad de iniciar acciones legales por incumplimiento de la Ley de Memoria.

UN CONGRESO "LIBRE DE SÍMBOLOS FRANQUISTAS"

Hasta ahora la respuesta del PSOE era la negativa o el silencio, pero esta vez, ya con las Cortes disueltas, ha aceptado la petición promovida esta vez por parte de la representante de Sumar en la Mesa de la Diputación Permanente, Esther Gil de Reboleño.

Con la retirada de estos retratos, además de cumplir con la Ley de Memoria Democrática y de dejar al Congreso "libre de símbolos franquistas", se facilitará la colocación, en su momento, de los retratos de la presidenta del Congreso Meritxell Batet y de la propia Armengol, así como de los posteriores presidentes y presidentas elegidos en período democrático.