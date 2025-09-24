El Congreso y el Senado contarán con 81,60 millones para gastos comunes en 2026

Archivo - Vista de la fachada del Congreso de los Diputados - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Mesas del Congreso y el Senado, reunidas en sesión conjunta, han aprobado este miércoles un presupuesto de 81.604.220,00 euros para 2026 destinado a sufragar gastos comunes de las Cortes Generales, al margen de los presupuestos de cada Cámara.

Estos 81.60 millones suponen un incremento del 13,26% con relación al presupuesto de Cortes Generales de 2023, el último aprobado dadas las prórrogas presupuestarias de los dos últimos años y en el que se fijó una cifra de 72.052.850 euros.

Para el capítulo I de 'Gastos de personal', en el que se enmarcan las retribuciones de los funcionarios de las Cortes Generales, se prevé un presupuesto de 74.150.120 euros. Se incluye una provisión para funcionarios de nuevo ingreso durante el año 2026, y la dotación para las retribuciones de los funcionarios como consecuencia de los incrementos acumulados de los ejercicios de 2023 y 2024, además de las cuotas a la Seguridad Social.

Los 'Gastos corrientes en bienes y servicios' tienen una dotación de 3.607.490 euros, lo que supone un incremento del 24,96 por ciento respecto a 2023, para hacer frente a los posibles gastos derivados del desarrollo del II Plan de Igualdad de las Cortes Generales y al incremento de la actividad internacional prevista para ese año.

En cuanto a los 'Gastos financieros', se mantiene en 3.500 euros, y las 'Transferencias corrientes', con una cuantía de 3.843.110 euros, registran un incremento del 4,08 por ciento respecto a 2023. Esta variación se produce por el aumento de los gastos derivados de las contribuciones a Organismos internacionales, concretamente las Asamblea Parlamentarias de la OTAN y de la UIP, así como de IPEX.

Paralelamente, las Mesas, en sesión conjunta, han aprobado el presupuesto de la Junta Electoral Central, que se sitúa en 493.840 euros, lo que supone un incremento del 3,15 por ciento respecto al anterior ejercicio, con una cuantía de 478.770 euros.

Estos presupuestos, junto al aprobado para el Congreso de los Diputados por la Mesa de la Cámara Baja, serán remitidos al Gobierno para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.