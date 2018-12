El Congreso veta una iniciativa del PNV para acceder a actas y comisiones de investigación

Publicado 11/12/2018 14:28:22 CET

Aitor Esteban anuncia un recurso y se queja de que había pensado esa proposición no de ley para el próximo Pleno

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha vetado este martes una iniciativa del PNV

que exigía más transparencia en la institución y su órgano de gobierno y ha impedido así que los nacionalistas vascos pudieran a llevar a debate su proposición no de ley en el Pleno de la próxima semana.

En su propuesta el PNV proponía que el Congreso instase a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a adoptar una resolución interpretativa del Reglamento para permitir el acceso de los diputados a los documentos y deliberaciones de las comisiones de investigación de la Cámara, aunque tengan carácter secreto. También reclamaba que esto se pudiera aplicar con carácter retroactivo.

Asimismo, pretendía emplazar a la Presidencia del Congreso, o en su caso a la Mesa, que las actas del órgano de gobierno, que hasta ahora sólo ven quienes forman parte del mismo, también sean accesibles para todos los diputados.

SI QUIEREN, QUE REFORMEN EL REGLAMENTO

Fuentes parlamentarias ha detallado a Europa Press que la Mesa no ha calificado la proposición no de ley alegando que no pretendía orientar la acción del Gobierno sino de la propia Cámara y, en concreto de su presidenta y su Mesa.

Según su argumento, si el PNV quiere que se reforme el Reglamento del Congreso puede utilizar las proposiciones de ley que ya están en tramitación con este fin o presentar una nueva, pero no plantearlo a través de una proposición no de ley, una figura de orientación política desde el Congreso al Poder Ejecutivo.

El PNV presentó esta iniciativa justo una semana después elevar una queja formal ante Pastor, porque no se le había permitido consultar la documentación que reclamó a la Cámara sobre la comisión parlamentaria de investigación sobre presuntos malos tratos en cárceles españolas, que trabajó entre 1979 y 1982, y que fue declara secreta.

NO HAY IMPEDIMENTO REGLAMENTARIO

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha explicado que, tras su queja, le han dado permiso para consultar esa documentación pero con la prohibición de que haga copias de la misma y ha insistido en que "no tiene ningún sentido" que se restrinja a los miembros del Congreso información de la propia Cámara aunque se calificara como secreta.

"Si no podemos pedir que se acabe con este oscurantismo a través de una proposición no de ley no sé cómo rayos podemos pedirlo", se ha quejado Esteban, incidiendo en que, desde su punto de vista, no existe ningún impedimento reglamentario para que su iniciativa se pueda debatir.

Esteban ha anunciado que pedirá a la Mesa que considere su veto y se ha quejado del mismo ante el resto de grupos en la Junta de Portavoces, protestando por no haber recibido ninguna notificación formal sobre la decisión. Aunque los representantes del PSOE en la Mesa han apoyado la no calificación de la iniciativa, en la Junta de Portavoces los socialistas sí se han mostrado de acuerdo con el contenido de la proposición.