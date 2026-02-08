El Congreso vota la fusión de la comisión de investigación sobre el apagón con idea de que empiece ya a trabajar

Archivo - Vista de la fachada del Congreso - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso votará esta semana la unificación de las dos comisiones que se crearon para investigar el apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025 con el objetivo de que pueda empezar ya a trabajar.

Ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, el pasado noviembre la Cámara Baja constituyó dos comisiones de investigación sobre el apagón que el Pleno había aprobado en mayo y que llevaban meses sin arrancar: una impulsada por los partidos del Gobierno y otra, a instancias del PP.

LA PRESIDIRÁ EL PNV

Al tratarse de comisiones de investigación sobre los mismos hechos, los grupos pequeños registraron a los mismos diputados para ambas, confiando en que se impusiera el sentido común y que hubiese consenso para fusionarlas. Sin embargo, eso no fue posible y en noviembre acabaron constituyéndose las dos comisiones. Eso sí, al menos se logró que los integrantes de las Mesas fueron idénticos en ambas comisiones, y con la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.

A priori, el plan era que las dos comisiones trabajaran en paralelo. Incluso decidieron que presentarían el mismo plan de trabajo y las mismas peticiones de informes o comparecencias en ambas comisiones aunque después, a efectos prácticos, funcionaran como una sola. Es más, llegaron a pedir la habilitación del mes de enero para comenzar escuchar ya los primeros testimonios.

Sin embargo, ante el caos que podía suponer mantener las dos comisiones abiertas, los grupos acordaron de forma unánime días más tarde unificar en una ambas comisiones, si bien la Mesa del Congreso les advirtió que si el Pleno aprobó las dos comisiones y las dos se constituyeron como tal, la fusión debía argumentarse con un texto justificativo y debía volver a pasar por el Pleno. A priori, todo apunta a que todos los grupos lo respaldarán la fusión.

TRES COMISIONES ABIERTAS Y DOS EN LA NEVERA

Actualmente el Congreso tiene activas otras tres comisiones de investigación, la de la dana y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses paradas y sin previsión de nuevas convocatorias.

Y están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.