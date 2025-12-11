El Congreso vota hoy el 'decreto canario': bonificación del 60% del IRPF para La Palma y 100 millones para fincas

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Sede del ministerio de Hacienda, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso debatirá y votará este jueves el decreto de medidas complementarias para La Palma tras la erupción del volcán, que, entre otras cosas, recoge la bonificación del 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ciudadanos de la isla.

Se trata del conocido como 'decreto canario' que el Gobierno central y el Ejecutivo de las islas vienen negociando en los últimos meses, a través de distintas reuniones bilaterales, y que finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros en noviembre.

Además de la bonificación del IRPF, el decreto también autoriza al Gobierno canario para el gasto de 100 millones de euros con cargo al superávit del Ejecutivo autonómico, que irán destinados a reparar los daños producidos por la erupción del volcán en 2021 en fincas agrarias y a compensar a los propietarios por la construcción de infrestructuras en fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas.

Del mismo modo, se contempla la ampliación de plazo para la suspensión de obligaciones de pago de interés y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria para los deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte que se hayan inscrito en el registro de personas afectadas por el volcán.

También está la prórroga para la justificación de las subvenciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por valor de 12 millones de euros para y 3,3 millones para el Cabildo de La Palma, que ahora se podrá realizar hasta finales del primer trimestre de 2026.