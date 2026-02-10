El Consejo de Estado celebra sus 500 años reivindicando su vigencia como órgano consultivo al margen de la coyuntura

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la presentación del programa del V Centenario del Consejo de Estado - Gabriel Luengas - Europa Press

El Consejo de Estado conmemora este 2026 sus 500 años de existencia y lo quiere hacer, según ha explicado su presidenta, Carmen Calvo, reivindicándose como la institución más longeva pero también por su vigencia como órgano consultivo que sigue siendo "valioso" para quien gobierna al ofrecer una "mirada serena e imparcial" al margen de la polarización.

"La función que nosotros cumplimos es reflexión, es calma, es sosiego, es ver las cosas con una cierta distancia buscando los intereses generales y no la coyuntura", ha destacado Calvo en un encuentro con la prensa, reconociendo que esto a jugado a favor del Consejo de Estado en estos cinco siglos y le ha permitido sobrevivir a cuatro dinastías y también a dictaduras.

A quien gobierna, independientemente de las coyunturas, ha sostenido, "siempre le viene bien una mirada externa y que no es una mirada de confrontación externa" sino "imparcial, serena, técnica, razonada" y por tanto sigue siendo un órgano "valioso" más en estos tiempos en los que "todos debemos de contribuir a un mensaje de tranquilidad y de defensa de la democracia".

"Es mentira que es un sistema frágil", ha defendido con vehemencia, subrayando que "la democracia se parece más a la naturaleza humana" mientras que "las dictaduras se parecen al dictador" y por tanto tienen "un momento de caducidad".

La presidenta del Consejo de Estado ha dejado claro que no es de las que piensan que "estamos al final de la democracia" como tampoco es de las que compra el término polarización. "Es una forma de blanqueo", ha sostenido, incidiendo en que tener posiciones diferentes "es lo normal en democracia" y que no hay que "usar palabras raras" para referirse a ello.

Lo que ocurre ahora, ha continuado en su reflexión, es que "ha vuelto a aparecer en el mundo el autoritarismo de toda la vida y que hay que combatir porque es contrario a la democracia". "En democracia hay que hablar, dialogar y negociar y ceder en algo", ha resumido.

Al hilo, ha rechazado el "mantra" de que en España no se puede hablar de una reforma de la Constitución y ha apostado por aprovechar el 50 aniversario que se celebrará en 2028 para que haya un diálogo entre generaciones, en el que los jóvenes sean escuchados, para elaborar la Carta Magna de los próximos 50 años.

"Claro que nos podemos sentar a hablar", ha sostenido, poniendo como ejemplo el propio Consejo de Estado donde la mayoría de los dictámenes salen por unanimidad pese a la diversidad de sus integrantes y al margen del revuelo que el tema en cuestión genere en la sociedad.

Las celebraciones arrancarán el próximo 18 de febrero con un concierto en el Teatro Real de Madrid al que, además de a todas las instituciones que quieran estar presentes, se ha invitado a todos los trabajadores del Consejo de Estado, 150, y un acompañante. "Será la primera vez que estemos todos juntos", ha subrayado.

Calvo ha reconocido que "es un arranque de celebración un poco original" el recurrir a un concierto en el que se interpretará música de cinco compositores españoles pero el mensaje que se quiere transmitir es que "todos juntos, diferentes, construyendo este país, lo hemos sacado adelante y lo vamos a sacar adelante en los próximos 500 años".

Otro de los platos fuertes de este año de celebraciones será el acto que se prevé celebrar en Granada en el mes de julio en el Palacio de Carlos V en La Alhambra, ya que fue aquí donde el Rey Carlos I decidió la creación del Consejo de Estado para que le ayudara como órgano consultivo a gobernar su vasto imperio. Esta cita se prevé que la presida el Rey Felipe VI, ha precisado.

Además, la que fuera vicepresidenta también ha dado especial relieve al curso que se impartirá en agosto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, dada su voluntad de seguir haciendo pedagogía de la labor del Consejo de Estado y acercarlo a los jóvenes, para que lo vean como una opción de futuro.

"Desde aquí se sirve a España, de una manera muy discreta pero muy contundente" ya que quienes trabajan en él, tanto miembros como letrados, vuelcan lo que saben "en un dictamen para mejorar una ley, para mejorar una decisión política, para proteger derechos de los ciudadanos, para ayudar que las administraciones públicas se gobiernen mejor".

Otro de los grandes hitos, según Calvo, será el simposium internacional sobre la función consultiva en las democracias que se organizará a final de año en las Galerías de las Colecciones Reales y para el que se invitará a miembros de órganos similares en Europa y también en América con la vista puesta en reivindicar la fortaleza de la democracia. Para este acto confían en la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el Consejo de Estado quiere llevar la celebración de su quinto centenario a otras provincias, de ahí que haya previstos actos por ejemplo en Barcelona, donde se rendirá homenaje a los consejos consultivos de los que se han ido dotando las comunidades autónomas --con la salvedad de Cantabria y de Ceuta y Melilla--, o en Segovia, donde se presentará la moneda conmemorativa que la realizado la Real Fábrica de Moneda y Timbre.

Por otra parte, la Biblioteca Nacional inaugurará el 27 de octubre una exposición en la que se exhibirán documentos, legajos, piezas y cuadros de quienes han pasado en estos 500 años por el Consejo de Estado con la intención de acercar a la ciudadanía la labor que se ha venido realizando.

También el Museo del Prado exhibirá algunos de los retratos más ilustres de miembros del Consejo de Estado y ha accedido a permitir que todos los consejeros se hagan una foto para la historia delante del retrato de Carlos V que realizó Tiziano y que se exhibe en esta pinacoteca.

A esto hay que añadir, ha indicado Calvo, que el Consejo de Estado organizará por primera vez una jornada de puertas abiertas para que se pueda visitar el palacio en el que se encuentra en la céntrica calle Mayor de Madrid.