El Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, "al servicio" del accidente en Adamuz

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (SNS), con el Ministerio y todos los consejeros y consejeras de Sanidad, se encuentran "al servicio" del accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

"El Consejo Interterritorial del SNS, con el Ministerio y todos los consejeros y consejeras de Sanidad, nos hemos puesto al servicio de la tragedia de Andalucía", ha trasladado la ministra a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

"Todo nuestro apoyo a los equipos de emergencias. Toda la solidaridad y los recursos necesarios para tratar a los heridos y atender a las familias", señala.