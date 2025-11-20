El Constitucional rechaza las preguntas del TSJC y deja vía libre para amnistiar a Torra, Solé y Juvilla

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Quim Torra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las tres cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) relativas a las causas por desobediencia contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra y los exdiputados del Parlament Pau Juvillà (CUP)y Bernat Solé (ERC), dejando así vía libre para que se les amnistíe.

Según ha informado el TC, el Pleno ha rechazado las tachas formuladas por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC en relación con los artículos 1, 3, 11 y la disposición final segunda de la ley de amnistía, en tres casos de condenas por desobediencia.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que se trata de los casos de Torra, Solé y Juvillà, que el TSJC llevó al TC al considerar que amnistiarlos conllevaría "consecuencias equivalentes al olvido penal", lo que podría vulnerar varios derechos fundamentales, entre la igualdad.

Cabe recordar que Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación y a pagar 30.000 euros de multa por negarse a retirar una pancarta en favor de presos políticos y exiliados de la fachada del Palau de la Generalitat.

En el caso de Solé, el Tribunal Supremo confirmó la condena de un año de inhabilitación y una multa de 16.800 euros por un delito de desobediencia por incumplir --cuando era alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado del Parlament-- la providencia del Tribunal Constitucional que suspendía el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Juvillà fue condenado a 6 meses de inhabilitación por no retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida cuando era concejal durante la campaña de las elecciones generales de 2019, tras ser requerido varias veces a hacerlo por la Junta Electoral Central (JEC).