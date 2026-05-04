El cónsul en Tel Aviv visita al español de la Flotilla detenido por Israel, que continúa en huelga de hambre

El directivo de GSF, Saif Abukeshek, durante la rueda de prensa de la Global Sumud Flotilla (GSF) antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El cónsul de España en Tel Aviv ha visitado este lunes al activista español-palestino Saif Abukeshek, detenido el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han trasladado que el cónsul ha podido conversar con él y comprobar su estado y han reiterado que continuará visitándolo "de manera continua" y permanecerá "en contacto permanente" con su familia.

El departamento que dirige José Manuel Albares ha recalcado que Abukeshek fue "ilegalmente detenido" por Israel y ha vuelto a exigir su liberación "inmediata".

El activista español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecerán dos días más bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel, según ha determinado este domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ascalón.

La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha informado de que los fiscales israelíes han acusado a Abukeshek y a De Ávila de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al movimiento islamista palestino Hamás, aunque no lo han hecho de manera formal.

VISITA DE LAS ABOGADAS

Precisamente, dos abogadas de esta organización han visitado a los dos activistas de la flotilla en centro en el que se encuentran recluidos este lunes. Ambos, según ha precisado la entidad en un comunicado, cumplen su sexto día de huelga de hambre tras su "secuestro ilegal" por la Marina israelí.

Adalah ha alertado "sobre el abuso psicológico y los malos tratos" que están sufriendo. En el caso concreto del brasileño, ha denunciado que le han sometido a interrogatorios de hasta 8 horas y le han amenazado con que sería "asesinado" o "pasaría 100 años en prisión".

Los dos activistas "se encuentran en aislamiento total, sus celdas permanecen bajo iluminación constante de alta intensidad las 24 horas del día, una práctica conocida del Servicio Penitenciario Israelí (SPI) diseñada específicamente para provocar privación del sueño y desorientación sensorial", ha precisado Adalah.

En el caso de Avila, también ha denunciado que le han expuesto a temperaturas extremadamente bajas. Además, según la organización, los dos permanecen con los ojos vendados en todo momento cuando salen de sus celdas, incluso durante los exámenes médicos. "Vendar los ojos a un paciente durante una consulta médica constituye una grave violación de la ética médica", ha denunciado Adalah.