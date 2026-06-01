El cónsul en Libia llega a Benghazi para gestionar la liberación de la española detenida hace más de una semana

Archivo - Alicia Armesto, la española detenida en Libia mientras participaba en un convoy que llevaba ayuda a Gaza - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cónsul de España en Trípoli se ha trasladado a Benghazi, en el este de Libia, para poder gestionar la "pronta liberación" de la española detenida el pasado 24 de mayo, cuando participaba en un convoy que traslada ayuda humanitaria a Gaza, con las autoridades que gobiernan esta parte del país, según han informado fuentes de Exteriores a Europa Press.

Alicia Armesto fue detenida junto con otros nueve integrantes del Convoy Sumud cuando se dirigieron a Sirte para negociar con las autoridades el paso de la ayuda. Desde entonces, ni la organización de la iniciativa ni su familia han tenido noticias suyas de forma directa.

Finalmente, el cónsul en Trípoli ha podido desplazarse hasta Benghazi, "tras obtener la autorización de las autoridades de la zona", con el objetivo de "continuar las gestiones in situ para la pronta liberación de la española retenida en Libia y prestarle toda la protección y asistencia consular", han indicado las fuentes.

Por ahora, el cónsul se ha reunido con el fiscal general y ha mantenido varios encuentros con autoridades civiles y militares y "permanecerá en Benghazi todo el tiempo necesario", han asegurado desde Exteriores.

Por su parte, la familia de Armesto, miembro del Sindicado de Periodistas de Madrid (SPM), ha indicado a Europa Press que esperan que el cónsul pueda visitarla próximamente, en el que sería el primer contacto con ella.

Desde Exteriores han querido dejar claro que "la Embajada en Trípoli ha estado movilizada desde el primer momento" que se produjo la detención y que el propio ministro, José Manuel Albares, "está siguiendo el caso al frente de la unidad de crisis", si bien reconocen que "la situación interna en Libia hace que las gestiones en Benghazi sean más complejas".

La española fue detenida el 24 de mayo junto una polaca, una estadounidense, dos argentinos, un uruguayo, una portuguesa, un tunecino y dos italianos por el Ejército Nacional Libio que comanda el mariscal de campo Jalifa Haftar, el hombre fuerte en el este de Libia.

Dos días más tarde, el Ministerio de Exteriores del gobierno del este de Libia --no reconocido internacionalmente-- confirmó el arresto de los diez integrantes del convoy, justificándolo porque habían entrado en su territorio "sin completar los procedimientos legales y obtener los permisos necesarios" para poder continuar su camino hacia Gaza. Asimismo, aseguró que se les estaba brindando la atención necesaria en pleno respeto de la ley, mientras se resolvía su situación.