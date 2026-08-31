Los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia afectan ya a más de 12.500 personas

Varias personas en la zona de llegadas de la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en los controles que el Gobierno ordenó en aeropuertos españoles en respuesta a la suspensión de Schengen por parte de este país tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio supera ya las 12.500 personas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta las 13.00 horas de este lunes, 31 de agosto, la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 12.885. En total, se han controlado 1.111 vuelos y 1.885 agentes han participado en esta tarea.

Desde el domingo, han superado este trámite 548 pasajeros, de los cuales la mayoría (294) han llegado en ocho aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. En el aeropuerto de El Prat (Barcelona) se han tenido que identificar otros 103 nacionales de terceros países de seis vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Bilbao, con cuatro personas de 10 vuelos controlados y en Alicante se han aplicado controles a 28 nacionales de terceros países que han llegado en cinco vuelos; y en Valencia, a 31 pasajeros de un mismo vuelo.

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Mallorca, donde se han visto afectados 15 pasajeros de dos vuelos; mientras que en Ibiza se han visto afectados tres pasajeros de un vuelo registrados. En Menorca no se han registrado pasajeros de terceros países en los tres vuelos llegados a la isla.

En Canarias, el reparto es el siguiente: 30, de siete vuelos, en el de Tenerife Sur; tres identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de dos vuelos; y ninguno en Fuerteventura de un vuelo. Por el contrario, en Gran Canaria se identificó a 12 personas de dos vuelos llegados a la isla.

Estos controles fronterizos se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes y se prolongarán otros 15 días, según ha informado el Ministerio del Interior, después de que el Gobierno de Italia haya adoptado este lunes una ampliación por este mismo plazo de tiempo de la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación.