El coportavoz y diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, asistirá también a la toma de posesión de Sheinbaum

Considera que el criterio del Gobierno de no enviar representantes a la ceremonia y alinearse con Zarzuela es "patético"



MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, según ha confirmado a Europa Press fuentes de la formación morada.

De esta forma, ya son tres parlamentarios de la Cámara Baja los que estarán presentes en esta ceremonia, dado que también viajarán el diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, y su homólogo en Bildu, Jon Iñárritu. Además, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ya está en México con previsión de acudir al evento.

Sánchez Serna se ha mostrado muy crítico con la decisión de Exteriores de no enviar a ningún representante del Gobierno a la puesta de largo de Claudia Sheinbaum, una vez que no se invitó al Rey Felipe VI dentro de la delegación española.

En la red social 'X' ha manifestado tras explicar Sheinbaum que invitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no al monarca porque no respondió a la carta de disculpas por las consecuencias de la Conquista que le envió el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que "muchos monarcas y países han pedido disculpas por los crímenes cometidos durante la época colonial".

"Dudo que alguno de estos monarcas lo sienta realmente, pero al menos ayuda a mejorar la relación con aquellos países. Pero los Borbones no, ellos arrogantes hasta el final", ha apostillado.

Luego, ha criticado que el "autodenominado" Gobierno progresista está "cerrando filas" con Zarzuela y separándose de la izquierda latinoamericana, algo que es "patético".

Esta mañana la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha justificado que el Rey no sea invitado a la investidura de la presidenta electa de México, esgrimiendo que "avergonzó a España" en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que es "un problema" para las relaciones internacionales basadas "en el respeto" y "los Derechos Humanos".

"El Rey avergonzó a España en la toma de posesión de Gustavo Petro y ahora no le invitan a México. Aunque el facherío patrio se enfade, el Rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto y los Derechos Humanos y no en la corrupción", ha sentenciado la dirigente de la formación morada en un mensaje en la red social X, haciendo referencia a cuando Petro exhibió en su investidura la espada de Simón Bolívar y don Felipe no se levantó.