La coportavoz de Podemos replica a Rufián sobre TikTok y las bibliotecas: Los jóvenes son los que más leen

Archivo - La portavoz de Podemos, Isa Serra, participa en un acto de campaña, a 3 de junio de 2024, en Madrid (España). Este encuentro se enmarca dentro de los mítines de campaña electoral de cara a los comicios europeos que se celebrarán el próximo 9 de - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha replicado las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre que prefería llenar TikToks que bibliotecas porque es lo que mira su hijo, al defender que los "jóvenes entre 14 y 24 años son los que más leen en España y cada vez lo hacen más".

"Para una cosa buena que pasa en el mundo no vayamos a invisibilizarla y reproducir el discurso paternalista de que 'los jóvenes todo mal', ha escrito a través de la red social 'X' con un vídeo que reproduce las palabras del dirigente republicano.

Precisamente el jueves Rufián compartió un acto sobre el futuro de la izquierda con la exministra de Igualdad y su compañera en el Parlamento Europeo Irene Montero.

Mientras, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) ha lamentado las declaraciones del portavoz de ERC y le han respondido que "las bibliotecas no compiten con TikTok".