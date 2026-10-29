Corea del Sur asiste a varios heridos y dos japoneses figuran en la lista de pasajeros, según su Gobierno

Al menos 68 personas han fallecido y decenas más han resultado heridas tras la colisión de dos trenes de pasajeros de alta velocidad cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. - Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente ferroviario provocado este miércoles por el alcance de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), que ha causado al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros había ciudadanos de Corea del Sur que resultaron heridos. La Embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.

Lee ha asegurado que su Gobierno seguirá comprometido con la seguridad de sus ciudadanos y les proporcionará toda la ayuda necesaria, al tiempo que ha expresado su deseo de que los afectados se recuperen cuanto antes.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado. Las autoridades japonesas trabajan para confirmar su situación y han asegurado que mantienen su compromiso con la protección de sus nacionales.

Ambos dirigentes han trasladado también sus condolencias por las víctimas del accidente. Takaichi y Lee han expresado su pésame a los fallecidos y a sus familias, así como al conjunto de la población española.

El siniestro, ocurrido en las inmediaciones de la localidad toledana de Urda, ha dejado al menos 68 fallecidos y 107 heridos hospitalizados en Castilla-La Mancha, a los que se suman otros 86 viajeros atendidos en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Las causas del accidente continúan bajo investigación.