Cosidó dice que Sánchez ha "fracasado en todo" y que los españoles darán al PSOE la misma respuesta que en Andalucía

Denuncia el "apaciguamiento" en Cataluña y pide que desmienta a Cunillera e Iceta por hablar de "indultos a los golpistas"

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado este martes que Pedro Sánchez, ha "fracasado en todo" durante estos seis meses de "desgobierno" al frente del Gobierno de España y ha defendido convocar "cuanto antes" elecciones generales para poner fin a una legislatura "fallida". Además, ha anticipado que cuando haya generales los españoles darán al PSOE la misma respuesta que los andaluces en los comicios del 2 de diciembre.

"La mejor respuesta a sus seis meses de desgobierno se la han dado los andaluces haciendo que el PSOE pierda la mayoría después de 40 años de régimen socialista en Andalucía y esa misma respuesta se la van a dar el conjunto de los españoles directamente a usted en cuanto cumpla el compromiso que adquirió en la moción de censura de convocar unas generales que hoy se resiste a convocar", ha enfatizado Cosidó en su intervención ante el pleno de política general que se celebra en el Pleno del Senado.

Cosidó ha censurado que Sánchez gobierne apoyándose en los que quieren "romper España" y tenga como único programa político su "ambición personal de ser presidente del Gobierno a toda costa". Sin embargo, ha subrayado que "ha fracasado en todo cuanto ha intentado en estos seis meses".

SUSPENSIÓN DE LA AUTONOMÍA EN CATALUÑA

El dirigente 'popular' ha cargado especialmente contra la actuación de Sánchez en Cataluña, una "política de apaciguamiento" que, a su juicio, solo ha servido para "dar rienda suelta a los más radicales". De hecho, ha resaltado que ese "fracaso en Cataluña" también los reconocen hasta sus propios ministros cuando apuntan a que la política de "ibuprofeno" ha tenido poco éxito, en alusión a unas palabras del ministro Josep Borrell.

En este contexto, le ha ofrecido una vez más los votos del PP para aplicar el artículo 155 de la Constitución, de forma que "suspenda su autonomía", al tiempo que le ha solicitado que ejerza el "control de las finanzas de Cataluña" y el dinero de los ciudadanos no se destine a mantener un "proceso de secesión". También ha instado al Ejecutivo del PSOE a tomar el control de los Mossos ante el "grave riesgo para la seguridad" que vive Cataluña.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular en el Senado le ha recriminado que en lugar de eso prefiera "mantener un diálogo con los que quieren romper España" y opte por un "compromiso de indultos preventivos a los golpistas" porque confía "en que esos indultos sean su salvación política".

"Desmienta a la delegada del Gobierno, al señor Iceta y a aquellos miembros que han abogado abiertamente por esos indultos si que les haya desmentido porque entonces significa que lo comparte", ha demandado Cosidó en su intervención ante el Pleno.

"UNA LEGISLATURA FALLIDA"

En materia de regeneración democrática, ha afirmado que Sánchez es la persona "menos indicada" para hablar de transparencia y regeneración porque han "dimitido dos ministros" por "irregularidades", tiene una ministra de Justicia "tres veces reprobada" y otros miembros del Gobierno a los que se les ha detectado "graves irregularidades fiscales".

De la misma manera, ha dicho que Sánchez no puede presumir de impulso político porque no ha sido "capaz" de presentar unos Presupuestos Generales del Estado y "existen dudas razonables" de que los pueda sacar adelante. Es más, ha destacado el hecho de que esté dispuesto a gobernar con las cuentas públicas del PP si no prosperan sus PGE.

En materia económica, el portavoz del Grupo Popular en el Senado ha resaltado que sus políticas están "limitando en buena medida el crecimiento" y que va en la línea con la que en su día aplicó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, basada en "más gasto público, más deuda pública y más déficit público".

Y en inmigración, ha acusado a Sánchez de haber convertido a España en la principal puerta de entrada de inmigrantes a Europa. "El primer error se llama Aquarius, el mensaje que trasladó a la mafias ha provocado un claro efecto llamada", ha proclamado para exigirle una "rectificación urgente" en su política migratoria.

El dirigente del PP -que se ha sumado a las condolencias por la muerte de Laura Luelmo-- ha indicado que a Sánchez no le gusta acudir al Senado porque no tiene "la posibilidad de salvarle en sus votaciones" y ha criticado que el Gobierno del PSOE en vez de "potenciar" la Cámara Alta intente "quitarle competencias" como, a su juicio, se ha visto en el debate sobre el techo de gasto.

Tras asegurar que están ante una "legislatura fallida", Cosidó ha concluido su discurso pidiendo elecciones generales ya alegando que hay un "clamor en la opinión pública" por ir a las urnas. "Mientras siga en el poder, cumpla con sus obligaciones constitucionales y garantice la igualdad de todos los españoles", ha aseverado.