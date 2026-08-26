Costa denuncia la "instrumentalización" de la migración en Ceuta y reclama una respuesta conjunta de la UE

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras reunirse en Vilna con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha denunciado este miércoles la "instrumentalización" de la migración en Ceuta, a la que ha puesto como ejemplo, junto a la región del Báltico, de una misma "desafío" que sufren las fronteras exteriores de la Unión Europea.

"La instrumentalización de la migración es totalmente inaceptable. Es inaceptable dondequiera que ocurra en las fronteras exteriores de la Unión Europea, ya sea en Ceuta o en la región báltica. Este es un desafío europeo común que requiere una respuesta europea conjunta en apoyo de los Estados miembro afectados", ha sentenciado Costa.

Así lo ha hecho tras reunirse en Vilna con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dentro de la gira para reunirse con una gran mayoría de los líderes de la Unión Europea para preparar el terreno a los próximos Consejos Europeos, donde se debatirá el próximo presupuesto de la Unión Europea.

El socialista portugués ha vinculado así el caso de Ceuta con la "instrumentalización" de la migración, un "desafío" que en su opinión requiere "una Europa segura y fuerte" que esté "unida" y ofrezca "una respuesta europea conjunta".

Las palabras de Costa se producen después de que España haya criticado en las últimas semanas la falta de compromiso de algunos socios ante la crisis migratoria en Ceuta, insistiendo en que la protección de la ciudad autónoma no es únicamente una cuestión española, sino que afecta al conjunto de la Unión por tratarse de una de sus fronteras exteriores.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aludió este martes durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso a "actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización de España y la UE".

Además, mencionó la "constatación de la proliferación de ataques y amenazas híbridas" y pidió al bloque comunitario que continúe teniendo un "papel esencial" en este ámbito, junto a las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales con el objetivo "luchar contra la delincuencia organizada y contra las mafias que trafican con seres humanos".