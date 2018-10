Crespo se querella contra Garzón por "confabular" con Villarejo para asumir el caso Gürtel

Actualizado 08/10/2018 17:05:20 CET

EUROPA PRESS - Archivo

Pide que el excomisario declare como testigo y que se acuerden medidas para "asegurar" y "reforzar" su integridad física en prisión

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El exsecretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo y 'número dos' de la Gürtel, condenado a 37 años y medio de prisión por la primera época de actividades de la trama corrupta, ha presentado este lunes una querella contra el ex juez del caso Baltasar Garzón por una "confabulación extraprocesal" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para preparar la operación contra el entramado corrupto encabezado por Francisco Correa y "perjudicar al Partido Popular".

Según ha informado el abogado Miguel Durán, los audios publicados por el digital 'Moncloa.com' de una conversación que mantuvo en 2009 con Villarejo "ponen de manifiesto una presunta confabulación instrumentada por el exmagistrado Baltasar Garzón, quien, junto con algunos mandos de la Policía, construyeron una causa ad hoc con la finalidad de perjudicar al Partido Popular".

Por ello, este lunes ha registrado una querella contra el exmagistrado por prevaricación judicial, como ya había anunciado la semana pasada, por la "existencia de indicios de una presunta confabulación extraprocesal para idear, preparar y ejecutar la ya mencionada 'operación Gürtel".

De los audios filtrados, y así lo recoge la querella, se desprende que el excomisario general de Información Juan Antonio González y el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera, el excomisario Gabriel Fuentes y el propio José Manuel Villarejo se habrían reunido un día antes de la presentación de la querella de Anticorrupción, es decir el 5 de agosto de 2008, para la "construcción del caso 'Gürtel'".

En la querella se solicita que Garzón declare como investigado y que el resto de interlocutores en esa conversación comparezcan como testigo. En el caso del comisario jubilado, que se encuentra en prisión provisional desde hace casi un año por el caso 'Tándem', además se pide que se adopten medidas necesarias "para asegurar, y en su caso reforzar, la integridad física".

Durán considera que Villarejo puede estar en una situación de "vulnerabilidad" debido a la "extraordinaria gravedad de los hechos que son denunciados (por afectar a la propia estructura y funcionamiento de las instituciones del Estado), como por el hecho notorio de que éste posee información relevante de Personas de Interés Público, que puede ser de interés para el presente procedimiento".

"ABSOLUTO DESPRECIO"

Garzón fue apartado de la carrera judicial por prevaricación por ordenar escuchar a Correa, Crespo y otros investigados con sus abogados mientras se encontraban en prisión provisional. No obstante, hace hincapié en que esta querella no tiene ninguna relación con este hecho, que han denunciado durante todo el procedimiento judicial, incluso en la vista oral; sino por el "absoluto desprecio" del ex juez "hacia el ordenamiento jurídico español y utilizar el proceso para fines distintos al ejercicio de la función judicial".

Para el abogado de Crespo, la conversación con Villarejo pone de manifiesto que Garzón "se habría irrogado para sí una causa diseñada y preparada extraprocesalmente para que él mismo instruyera" y que asumió "de forma totalmente injusta, tanto en una dimensión formal (por vulnerar las normas de reparto de la Audiencia Nacional), como material (por instruir una causa que había sido previamente confeccionada para él).

Es más, recuerda que Garzón justificó su competencia para investigar el caso 'Gürtel' en una conexión "débil o nula' con el caso 'BBVA-Privanza', que ya investigaba Garzón y en el que estaba imputado el 'cerebro financiero' de la red corrupta, Luis de Miguel. "Su conducta no sólo quebrantó sus deberes judiciales más básicos al negar a mi representado un proceso justo, sino que con ella buscó alcanzar fines distintos a los propios de la función judicial", concluye la querella.