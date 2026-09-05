La crisis de Ceuta y tensiones con el PSOE marcan el inicio de curso para Sumar, a la espera de definir su candidatura

Archivo - (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Sanidad, Mónica García, el coordinador federal de IU Antonio Maíllo, durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar encaran el inicio del curso político con la necesidad de resolver las incógnitas su candidatura a las generales, en especial el cabeza de cartel y la marca electoral, y tensiones con el PSOE a cuenta de la crisis en Ceuta, al que afea haber reaccionado tarde y al que reclama el traslado de migrantes a la Península

También uno de sus objetivos prioritarios es que el decreto de vivienda, con la prórroga de contratos de alquiler, pueda llegar al Consejo de Ministros antes de que termine septiembre.

Diversas voces del socio minoritario remarcan que la prioridad inmediata en encarar la situación de Ceuta, admitiendo que el Ejecutivo se encuentra en un brete, y remarcan que el PSOE tiene que cambiar de estrategia. Especialmente, demandan al ala socialista y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que descongestione la ciudad autónoma reubicando a los migrantes en la Península, aspecto que por ahora ha desoído el Jefe del Ejecutivo.

La cuestión de Marruecos ha evidenciado las discrepancias entre los socios y las críticas de Sumar, que considera evidente la responsabilidad de Rabat, por acción y omisión, en la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio y creen que lo hizo de forma concertada con Estados Unidos e Israel.

La mayoría de sectores dentro del socio minoritario consideran insuficiente la intervención de Sánchez, que prometió contundencia con Marruecos si se demuestra que tuvo un papel en esta crisis pero dejando claro que no hay pruebas ni evidencia de ello, pese a que voces como el ministro Pablo Bustinduy percibieron un cambio en el presidente.

LA CRISIS DE CEUTA PUEDE INFLUIR EN LOS TIEMPOS DE LA CANDIDATURA

Tampoco gustó en Sumar que revelara que el 21 de agosto se procedió a llamar a consultas a la embajada marroquí, aspecto del que se enteraron en su comparecencia del jueves y que habían requerido de forma reiterada desde que se inició la crisis.

Los integrantes de Sumar en el Gobierno han optado por la prudencia pero el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha deslizado incluso que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o la titular de Defensa, Margarita Robles, tendrían que dimitir si se confirma que conocían informes que apuntaban a una llegada masiva de migrantes y no lo trasladaron en el seno del Gobierno. No obstante, la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha descartado pedir ahora el cese de ningún miembro del Ejecutivo.

Por otro lado, fuentes en el seno de la confluencia de izquierdas señalan que esta crisis tiene impacto a la hora de definir su candidatura de coalición, admitiendo que tienen que seguir trabajando de forma interna y midiendo el momento adecuado para comunicar novedades.

En este sentido, no quieren dar la sensación de están en cuestiones internas en un momento delicado como este, pero a la par inciden que tienen que dar pasos entre los dos primeros meses de un curso que es electoral.

La co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, afirmó que no hay ningún problema entre las formaciones y que quieren hacer un proceso que, con rigor, esté a la altura del electorado de izquierdas y se plasme con la elección del mejor candidato.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, volvió a repetir durante una entrevista en TVE que no hay que caer en el debate de nombres.

IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar marcaban la vuelta del verano, y el arranque del nuevo curso político, como el momento para resolver la indefinición de los dos elementos que vienen arrastrando desde que en febrero confirmaron su intención de revalidar su alianza electoral: la marca de la candidatura y el referente electoral.

SITUACIÓN DENTRO DE LA ALIANZA

El coordinador federal de IU explicó en una entrevista con Europa Press en agosto que la idea es que entre septiembre y octubre se sucedieran tres fases muy consecutivas respecto a la candidatura: la presentación de un manifiesto político (a modo de bases programáticas), la marca electoral y en última instancia el nombre del candidato.

Según expresó, tanto el nombre de la candidatura como el referente electoral serán muy representativos de lo que es la izquierda alternativa, incidiendo en que no pueden demorar más la concreción de su oferta electoral.

La discreción ha marcado todo este proceso y hay más luz sobre los dirigentes que se descartan como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que renunció a repetir en el cargo o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, también se autodescarta y asegura que solo está centrado en su mandato en el sindicato mientras que la líder de Más Madrid, Mónica García, volverá a presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid.

De momento, las formaciones han enfatizado que la persona elegida será por consenso y que no tienen que ser militantes de alguna de las cuatro formaciones, lo que abre también la posibilidad de un independiente sea una opción. Por ejemplo, IU está convencido de que una vez anunciado el referente electoral, el espacio comenzará a subir en las encuestas.

También queda por definir otros aliados que se sumen a la coalición, dado que partidos Compromís, Chunta o Més per Mallorca aún se mantienen a la espera, pese a la buena relación con sus actuales aliados políticos. En el caso de Podemos, la relación sigue distante tras la ruptura de finales de 2023.

Respecto a alianzas con fuerzas soberanistas como ERC, BNG o Bildu, estas formaciones descartan concurrir con la izquierda estatal y formaciones como IU cierran también esa puerta, pese a que Movimiento Sumar se abría la hipótesis de algún tipo de acuerdo coyuntural con formaciones de carácter independentista.

Otro de los objetivos de Sumar es retomar de nuevo la prórroga de los contratos de alquiler y espera que el nuevo decreto de vivienda pueda ser aprobado cuando antes en el Consejo para su remisión en el Congreso. Así, el diálogo se centra en tratar de convencer a Junts de que apoye la medida.