Críticos del PSOE afirman que el Comité Federal es un "club de fans" de Sánchez que va al "suicidio voluntariamente"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero (2d), la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé García (d) durante la reunión del Comité Federal del PSOE, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente socialista Paco Castañares, exdirector general de Medio Ambiente la Junta de Extremadura, y Roberto Sánchez, uno de los portavoces de Reactiva PSOE, han criticado el Comité Federal que el partido celebró el pasado sábado, asegurando que se trata de un "club de fans" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va "hacia el suicidio voluntariamente".

Así lo han sostenido ambos en una entrevista en 'Espejo Público', recogida por Europa Press, en la que Castañares ha asegurado que la directiva socialista "está hecho a imagen y semejanza del líder y es un club de fans de Pedro Sánchez" que está "encerrado en un bunker" desde el que no ven lo que sucede en la calle.

Además, ha lamentado que el Comité Federal "ha decidido unir el destino de todo el partido al futuro de Sánchez" a pesar de que "todo el mundo sepa que el futuro de Sánchez ya no existe".

Por ello, ha reiterado la petición de convocatoria de unas elecciones generales "pesando en el partido y en España" y ha espetado que desde la formación socialista no hay que temer a los comicios: "Los socialdemócratas no podemos tener miedo a las urnas en ningún momento".

NADIE APOYA A SÁNCHEZ

En este sentido, Castañares ha agregado que "hace mucho tiempo" que no encuentra a nadie que "hable bien de Sánchez o le defienda como alternativa de futuro". "Hemos dejado de ser una alternativa donde antes gobernábamos", ha lamentado sobre los resultados negativos del PSOE en los comicios autonómicos de Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

Dicho esto, ha afeado que el secretario general socialista haya "desactivado los contrapesos internos" del Comité Federal, lo cual inhabilita al organismo, dejándolo "sin ninguna posibilidad de controlar al líder".

Por su parte, el militante socialista y portavoz de Reactiva PSOE ha deslizado que la dirección del partido vive en "una realidad paralela" y ha ironizado con que, si un extraterrestre bajase a la tierra, creería que el PSOE va "al suicidio voluntariamente".

En lo que respecta a la falta de crítica que se vio el pasado sábado en Ferraz, ha dicho que "no puede ser que salga una persona a hablar y luego 20 detrás para zurrar al que ha criticado".