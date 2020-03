Cs pide al primer ministro holandés que se desvincule de los comentarios de su ministro de Finanzas

BRUSELAS, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha enviado una carta al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, en la que le piden que se desvincule de los comentarios que su ministro de Finanzas hizo sobre la gestión económica de España e Italia durante los últimos años y a éste que rectifique "inmediatamente" y en público.

En la misiva, los eurodiputados 'naranjas' critican que el responsable económico del Gobierno holandés, Wopke Hoekstra (del CDA, inscrito en el PP europeo), hablase de "riesgo moral" en el contexto de la posible emisión de eurobonos para financiar la respuesta europea a la pandemia de Covid-19 y dos días después instase a la UE a "investigar" a países que, "como España, dicen que no tienen márgenes presupuestarios para atajar" la crisis del coronavirus "a pesar de que la eurozona ha crecido durante siete años seguidos".

La delegación de Cuidadanos, que comparte grupo político en la Eurocámara con el partido de Rutte, remarca en su carta que no estamos en un escenario de "riesgo moral" porque la pandemia es una "emergencia global contra la que ningún país de la UE está preparado para combatir solo". Ahora ha golpeado con "gran virulencia" a Italia, España y Francia, continúa el texto, pero "es posible que en las próximas semanas otros países de la UE seguirán trágicamente, como desafortunadamente ya está pasando en Países Bajos".

"Por esa razón, y como vuestros colegas en la familia liberal y demócrata europea, unidos en la defensa de la integridad y el bienestar de los individuos como pilares esenciales de nuestra sociedad, le pedimos, como primer ministro de Países Bajos, que se desvincule de los comentarios de su ministro Hoekstra y que le demande una rectificación inmediata y pública", apuntan.

"En este contexto, el riesgo moral real al que nos enfrentamos es precisamente el riesgo de no hacer todo lo posible para evitar fallecimientos, de no evitar el cierre forzado de empresas y pymes y no evitar la pérdida de millones de empleos de autónomos y trabajadores y, en consecuencia, sus esperanzas y futuro", advierten.

El debate, prosiguen los eurodiputados de Cuidadanos, no es el riesgo moral sino "cuáles son nuestras categorías morales y si éstas se aplican por igual a todos los europeos". Para la delegación que encabeza Luis Garicano, es el momento de "honrar" a la ciudadanía europea y "trabajar juntos para encontrar soluciones" que les sirvan "en estos momentos difíciles en los que avanzan hacia lo desconocido".

La "magnitud" de la pandemia ha "obligado a la mayoría de los países europeos" a adoptar "medidas extremas" para contener la propagación del virus, subrayan en una carta en la que añaden que estas decisiones "causan un enorme sufrimiento humano y un coste económico dramático" que "pone en riesgo a miles de empresas, decenas de miles de pymes y trabajadores autónomos y millones de empleos".