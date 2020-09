Cuatro expresidentes de Gobierno apoyan a Martín Villa en la causa argentina por crimenes franquistas entre 1976 y 1978

Escriben cartas a la juez Servini en defensa del exministro, que tiene que declarar el jueves desde el consulado en Madrid

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy -- además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CC.OO.-- han escrito cartas en apoyo del ex ministro Rodolfo Martín Villa que han sido aportados a la causa por crimenes franquistas entre 1976 y 1978 que investiga la juez argentina María Servini.

La juez tiene previsto interrogar a Martín Villa de forma telemática desde Argentina el próximo jueves, por lo que el exministro ha sido citado a las 16.00 horas en la sede del consulado del país andino en Madrid.

Para los querellantes, los documentos aportados por la defensa de Martín Villa a la causa, en los que se alaba la figura del exmandatario durante la Transición española, constituyen un una injerencia y un " intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini, inaceptable desde el punto de vista jurídico-procesal y también democrático".

Los testimonios y manifestaciones, a título individual, han sido realizadas además de por los cuatro expresidentes, por las siguientes figuras políticas y sindicales: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ex Diputado de UCD, de Alianza Popular y del Partido Popular; Miquel Roca Junyent, ex diputado de Convergencia i Unió (ambos padres de la Constitución); Enrique Krauss, ex presidente del Partido Democristiano y ex Ministro del Interior de Chile durante el mandato de Patricio Aylwin.; y por Jaime Gama, ex ministro de Administración Interna (Interior) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Portugal.

Completan la lista los ex secretarios generales de UGT Nicolás Redondo Urbieta y Cándido Méndez Rodríguez; a los que se suman los ex secretarios generales de CC.OO. Antonio Gutiérrez Vergara y José María Fidalgo.

También han enviados su carta de apoyo al exministro investigado en argentina Eduardo Serra Rexach, ex ministro de Defensa durante el primero Gobierno de José María Aznar; Rafael Arias-Salgado Montalvo, ex ministro de UCD en el Gobierno de Adolfo Suárez y ex ministro del Partido Popular en el Gobierno de José María Aznar; Juan Van Halen Acedo, miembro del Sindicato Español Universitario (SEU) y ex senador del Partido Popular; Jesús Romero Trillo, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid; Josep Borrell, ex ministro en los Gobiernos de Felipe González y Pedro Sánchez; Jaime Ignacio del Burgo, ex senador de UCD y del Partido Popular y Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el primero Gobierno de Adolfo Suárez.

Los diferentes testimonios aportados por las personas anteriormente relacionadas alaban la labor política desarrollada durante la Transición como "hacedor de consensos" por Rodolfo Martín Villa, quien va ser interrogado en calidad de imputado por la juez Servini.

Desde Ceaqua, que representa al colectivo de víctimas que ejerce la acusación en este procedimiento, se ha señalado en un comunicado que los testimonios constituyen una injerencia más en una causa que según denuncian ha sido en todo momento obstaculizada por las autoridades españolas, pese a que en ella se acumulan ya más de mil denunciantes.

Recientemente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dejó sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, de septiembre de 2016, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina, con el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional.

En este caso concreto de la querella Argentina, la decisión de Delgado supone á dar cumplimiento al Convenio de Cooperación en materia de justicia penal que existe entre España y Argentina, según la nueva orden de la Fiscalía General española.

HECHOS INVESTIGADOS

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

La coordinadora Ceaqua también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de ; de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. También piden aclarar loos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

El último intento de la juez Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.