Cuerpo y Bustinduy, los ministros mejor valorados en el CIS y únicos que aprueban, con Marlaska y Redondo a la cola

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras la aprobación del embargo de armas a Israel - Jesús Hellín - Europa Press

Los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, son los únicos miembros del Gobierno que aprueban en el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con notas de 5,41 y 5,32 puntos, respectivamente, mientras que los titulares de Interior y de Igualdad, Fernando Grande Marlaska y Ana redondo, cierran la lista con 4 y 4,14 puntos.

La tabla de valoración de ministros, que el CIS incluye una vez cada tres meses, pasa ahora a estar encabezada por el ministro de Economía, al que se puntúa con 5,41 puntos, cuatro décimas más que en la encuesta anterior.

Cuerpo supera así a Pablo Bustinduy, de Sumar, que se queda con 5,32 y pierde el primer puesto que logró en julio. Eso sí, ambos presentan un bajo nivel de conocimiento pues un 70% no sabe quién el ministro de Derechos Sociales y casi un 60% tampoco identifica al responsable de Economía.

ROBLES, LA TERCERA DEL PODIO

Son los únicos ministros que aprueban, aunque se queda muy cerca la titular de Defensa, Margarita Robles, que tiene una nota media de 4,92 puntos y que hasta abril de 2024 venía encabezando la clasificación en solitario.

En el lado contrario, la peor nota la recibe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con 4 puntos, al que acompaña la titular de Igualdad, Ana Redondo, con 4,14 puntos en plena polémica por los fallos de las pulseras para maltratadores.

En la parte baja de la tabla también están Ángel Víctor Torres (Política Territorial) con 4,20; la vicepresidenta María Jesús Montero (4,25); y los ministros socialistas Óscar Puente (Transportes), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia) y Óscar López (Transformación Digital), todos con 4,27 puntos.