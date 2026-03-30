Cuerpo cree, tras el cierre del espacio aéreo en la guerra contra Irán, que se mantendrá la relación comercial con EEUU

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante el acto de traspaso de cartera, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado hoy que prevé que las relaciones comerciales con EEUU sigan igual que antes de la guerra de Irán y de hecho, ha precisado que están intentando mejorarlas reforzando la presencia de instituciones españolas que ayuden a las empresas a establecerse en este país.

Así ha respondido hoy durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha precisado que la decisión de cerrar el espacio aéreo a los vuelos que participen en la operación Fueria Épica emprendida por EEUU e Israel contra Irán "forma parte o entra dentro de la decisión que tomó el gobierno de España, que era de no participar y de no contribuir en este caso a una guerra iniciada de manera unilateral y en contra del derecho internacional".

Así ha respondido al ser preguntado si teme que la decisión de cerrar el espacio aéreo español a este tipo de vuelos puede deteriorar o perjudicar las relaciones comerciales con EEUU.

El ministro ha explicado que estas relaciones están igual que lo estaban antes de que comenzara esta ofensiva en el Golfo Pérsico y prevé que siga siendo así, a pesar de la amenza que hizo Donald Trump a España de cortar las relaciones comerciales tras negarse el Gobierno a dejar que EEUU utilice las bases de Rota y Morón para la guerra en Irán.

Carlos Cuerpo ha negado que haya habido algún cambio en las relaciones comerciales: "No, las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos que lo puedan hacer las francesas, las alemanas, las italianas, porque ya lo dijimos desde un primer momento, la relación comercial se establece a nivel de la Unión Europea".

En este sentido, ha explicado que la relación comercial bilateral entre Europa y Estados Unidos es la que viene determinada por los acuerdos a los que se llegan. Ha puesto como ejemplo el acuerdo de agosto del año pasado que está "todavía en vías de empezar a implementar". Según Cuerpo, ese es el esfuerzo en el que tendría que estar la UE, para dar a las empresas "un cierto horizonte de predecibilidad hacia adelante".

MEJORAR LA RELACIÓN BILATERAL CON EEUU CON MAS PRESENCIA INSTITUCIONAL

De hecho, ha explicado que el Ejecutivo está intentando "mejorar las relaciones también a nivel bilateral, España-Estados Unidos, por ejemplo, reforzando en este caso la presencia de instituciones españolas", que ayudan con las oficinas comerciales y económicas a las empresas a establecerse en Estados Unidos.

"Vamos a abrir dos oficinas nuevas, en Boston y en Houston, que se suman a la que tenemos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Nueva York Nueva York y Chicago, para ser capaces de ayudar a que nuestras empresas sigan implantándose de manera efectiva y exitosa en Estados Unidos", ha señalado el recién estrenado vicepresidente primero. "Queremos reforzar y afianzar esta relación", ha remachado antes de desvelar que el pasado viernes tuvo una reunión con el embajador norteamericano en España.

A este respecto ha señalado que hay contactos tanto a nivel técnico como a nivel político "con total normalidad", aventurando que "va a seguir siendo así".

REUNIÓN "MUY CONSTRUCTIVA" CON EL EMBAJADOR AMERICANO EN MADRID

Dicho esto, ha explicado que su reunión con el embajador de EEUU fue "muy bien" y resultó "muy constructiva" en la visión "compartida" de intentar que las relaciones vayan cada vez a mejor y que de ello se beneficien las empresas de ambos países.

En este contexto, ha recordado que hoy se publican los datos definitivos de inversión extranjera directa del año 2024, que son "excelentes" ya que "crece más de un 1,5 por ciento la inversión extranjera en España". Esto demuestra, a juicio del vicepresidente primero, que hay una señal de confianza en la evolución de la economía española.

Cuerpo ha precisado que el principal inversor extranjero en España es EEUU y también el principal destino de las inversiones de las empresas españolas es el país norteamericano. "De ahí la importancia, por supuesto, de seguir manteniendo y reforzando esta relación", ha remachado.