Cvirus.- El Gobierno presiona a Casado y avisa a quien no acuda al Pacto: "El país no puede contar con ellos"

Sánchez convocará a todos los partidos a reuniones individuales y sin una propuesta concreta, para conocer su "capacidad real de aportar"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido al líder de la oposición, Pablo Casado, que los ciudadanos no entenderán que no acuda a la reunión a la que le va a convocar el presidente del Gobierno para lograr un Pacto de Estado para salir de la crisis por el Covid-19 y ha añadido que quien no participe en estos encuentros "estará evidenciando que el país no puede contar con ellos cuando se le necesita".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a convocar a "todas" las fuerzas políticas para que expongan sus propuestas para "una construcción colectiva" de la salida de la crisis. Esta primera ronda consistirá en reuniones individuales con otros partidos la semana que viene, que de momento están sin fijar.

La portavoz ha asegurado que el Gobierno espera que todos los convocados acudan, pese a que el debate en el Congreso este jueves mostrara a su juicio "que algunos siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro". "Pudimos comprobar que hay grupos que no han entendido el alcance, la profundidad ni la gravedad de la situación", ha agregado.

María Jesús Montero ha centrado después su advertencia en el PP como principal fuerza de la oposición y partido que aspira a ser alternativa de gobierno, ha dicho, de quien los ciudadanos "no entenderían que se autoexclueyera de un proceso tan necesario".

Casado se mostró ayer muy crítico con el presidente del Gobierno y el PSOE porque cree que están insultando al PP al acusarle de "usar" a las víctimas de la pandemia y "tirar piedras a los sanitarios. "No merece el apoyo de la oposición", dijo ante el Congreso, "sus mentiras, su arrogancia y su incompetencia son un cóctel explosivo para España". El líder de los 'populares' decidirá si acude a ese encuentro cuando reciba la llamada de Sánchez, aseguraron a Europa Press fuentes del partido.

UNA REUNIÓN SIN PROPUESTAS PREVIAS

Dicho esto, la portavoz del Gobierno no ha precisado qué oferta va a presentar Pedro Sánchez a los partidos más allá de la necesidad de alcanzar consensos para salir de la crisis a medio plazo, no sólo a corto. El presidente quiere escuchar qué disposición tienen cada líder, si muestran "capacidad real de aportar a un proyecto donde no sobra nadie" y dejando a un lado "reproches".

La portavoz ha insistido en que se trata de buscar pactos de futuro y no únicamente medidas inmediatas contra la pandemia. Ha citado la necesidad de afrontar retos que la crisis ha puesto en evidencia, como la digitalización del país, la transición ecológica por motivos sanitarios y no sólo medioambientales, el refuerzo de la "economía de los cuidados", la atención a las personas mayores y más vulnerables y el fortalecimiento del estado del bienestar y de la democracia.

"UN GOBIERNO COHESIONADO"

No ha respondido la ministra si el Gobierno se abriría a una gran reforma constitucional como fruto de este acuerdo, como los Pactos de la Moncloa de 1977 dieron paso un año después a la Constitución Española. Se ha limitado a reiterar que el presidente quiere escuchar propuestas y buscar consensos.

Montero ha aprovechado también para defender que la iniciativa parte de un Ejecutivo "fuerte" que trabaja con "paso firme, cautela y prudencia" ante esta crisis y que busca un pacto de Estado. "A eso estamos invitados, liderados por un Gobierno cohesionado, fuerte, en condiciones de poder pivotar este proyecto colectivo", ha concluido.