Debate.- Montserrat (PP) echa en cara a Borrell el saludo de Sánchez a Junqueras: "Lo va a sacar de la cárcel"

Borrell replica que es la ley de Acción Exterior de Rajoy la que le impide cerrar embajadas catalanas, que admite que le molestan

La candidata del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que el saludo en el Congreso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el diputado preso de ERC Oriol Junqueras adelanta que el primero "va a sacar" de la cárcel al segundo, que le apoyará para que permanezca en el Ejecutivo.

Montserrat ha aprovechado el debate en TVE por las próximas elecciones europeas para echar en cara este saludo a su homólogo del PSOE, Josep Borrell.

La dirigente 'popular' ha asegurado que la "anomalía" en Europa es el separatismo catalán porque "amenaza la libertad", por lo que cualquier otra propuesta sobre política económica o social desde el independentismo le resulta "hueca". Y en este punto ha dicho que también le parece una "anomalía" lo que ocurrió en el Pleno de constitución del Congreso este martes, que Sánchez y Junqueras se saludaran y que el presidente le dijera al político preso: "No te preocupes".

"Como demócrata es bochornoso lo que vi", ha afirmado Montserrat. "Está claro que Sánchez lo va a sacar de la cárcel y que Junqueras va a mantener a Sánchez en Moncloa", ha añadido.

Fuentes de Moncloa confirmaron que Sánchez pronunció ese "no te preocupes", pero no como respuesta a una invitación a charlar por parte de Junqueras, sino después de que éste se excusara por no darle la mano por si esto podía incomodar al presidente.

LAS "MOLESTAS" EMBAJADAS CATALANAS

Borrell no ha contestado a Montserrat sobre el saludo entre Sánchez y Junqueras pero sí a la reivindicación de la exministra de que se cierren las llamadas 'embajadas' de Cataluña en el exterior. "Se lo he explicado tres veces ya", le ha espetado a la candidata 'popular' como adelanto de lo que le iba a decir.

"La Ley de Acción Exterior me impide administrativamente cerrar las delegaciones de la Generalitat. Esa ley la hizo su Gobierno", le ha replicado Borrell, que ha asegurado que esas embajadas le molestan a él "tanto" como a la candidata del PP. Ha añadido que desde su Ministerio se ha hecho "lo único" posible con esa norma en vigor: acudir a los tribunales administrativos para que decidan.

Montserrat le ha planteado entonces que cabe contra esas delegaciones tener "voluntad política", tomar medidas en el Consejo de Ministros y acudir al Senado, en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que sigue ese procedimiento.

También el candidato de Ciudadanos ha atacado a Josep Borrell por la relación del PSOE con los partidos independentistas y le ha preguntado si podrán defender a España juntos en Europa frente al secesionismo o si el candidato socialista estará "atado de pies y manos".