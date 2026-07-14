Defensa adquiere un hospital de campaña para el Ejército del Aire

Archivo - Acto de juramento ante la bandera del personal de militares de tropa del ejército de tierra, en el Centro de Formación de Tropa (Cefot) nº 1, acuartelamiento Santa Ana, a 24 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado este martes la adquisición del material y equipamientos para proporcionar al Ejército de Tierra un Hospital de Campaña tipo 2E, tres Role 2B y una Unidad de Tránsito de Bajas, según recogen las referencias del Consejo de Ministros.

El Hospital se destinará a las dos Agrupaciones de Sanidad, dos grupos sanitarios del ejército. Se trata de un centro con sala de operaciones, rayos X o Unidad de Cuidados Intensivos. Los Role 2B se emplearán por parte de las brigadas del Ejército de Tierra, y son centros móviles de menor tamaño y con la función de intervenciones de urgencia.

Por otro lado, la UTB es una estación "ideal para desplegarse en la proximidad y en apoyo de un Role 2E", explica el Ejecutivo, y sirve como recepción de pacientes y triaje.

Este acuerdo marcos "permitirá reforzar disponibilidad de capacidades de las Fuerzas Armadas para garantizar la asistencia sanitaria al personal militar o civil" con despliegues "permitirá reforzar disponibilidad de capacidades de las Fuerzas Armadas para garantizar la asistencia sanitaria al personal militar o civil" y dando respuesta a los compromisos internacionales adquiridos "especialmente en el marco de la OTAN", afirma el Gobierno.

Asimismo, estas adquisiciones buscan "atender los posibles escenarios que pudiesen surgir" y tendrá un valor estimado de 63.112.500 euros además de una duración de cuatro años, prorrogable a seis.

APOYO A AERONAVES DEL MINISTERIOS

El Consejo de Ministros también ha autorizado este martes el acuerdo para proporcionar "asistencias y servicios necesarios" para "el normal desenvolvimiento de las operaciones aéreas de las flotas de aviones" del Ministerio de Defensa.

Se trata de una labor "especialmente importante" para las aeronaves que se dirigen a "los diferentes destacamentos" en los que participa el Ejército del Aire. Tendrá un valor de 245.000.000 euros y cuatro años de duración, prorrogables a siete.

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA NH90

Por último, Defensa contará con "suministros, servicios y reparaciones" para los helicópteros NH90 de la Fase III --tercera etapa de la adquisición de estos helicópteros--.

El acuerdo "permitirá a los tres Ejércitos disponer de forma optimizada, del suministro de repuestos y utillaje y de los servicios de mantenimiento, de asistencia técnica, de formación y de reparaciones de estas aeronaves", con el objetivo de garantizar el apoyo logístico necesario para que estén operativos.

El valor estimado alcanza los 228.000.000 euros y su duración es de cuatro años.