Delgado afea al PP que busque "debates falsos" contra el Gobierno para tapar que "no tienen ideas" políticas

Los 'populares' insisten en su dimisión y la ministra contesta que lo contradictorio es que den "pábulo a los que chantajean al Estado"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afeado este miércoles al PP en el Congreso de los Diputados que estén buscando "debates falsos" para utilizar contra ella misma y contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su juicio, "no tienen ideas para mejorar la vida de la ciudadanía".

Así lo ha manifestado Delgado en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la pregunta formulada por la diputada 'popular' María Jesús Bonilla sobre "si considera que es sostenible seguir en el cargo". "No sé qué parte de la Constitución no entiende o desconoce. Se sostiene en la decisión del presidente del Gobierno y mi determinación es seguir trabajando por los ciudadanos", ha dicho Delgado.

En una segunda intervención, la titular de Justicia ha afirmado que Bonilla "definitivamente ha perdido los papeles" y ha reprochado una vez más al PP que cada semana vayan con preguntas para "erosionar" al Gobierno con argumentos "vacíos de contenido". "Este Parlamento está para algo más", ha añadido.

"TRIVIALIZAR LA POLÍTICA"

"Su manera de hacer política es la de aquellos que no tienen interés en resolver los problemas de los ciudadanos porque no tienen ideas para mejorar la vida de la ciudadanía y buscan debates falsos", ha dicho, al mismo tiempo que ha comparado esta estrategia con la que, en su opinión, siguieron los 'populares' durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Según Delgado, la oposición trata de "trivializar la política, a tirar de la brocha gorda" porque su "falta de argumentos se le hace insoportable".

Por su parte, Bonilla ha vuelto a pedir su dimisión al considerar que ni ha dado las explicaciones pertinentes ni ha asumido responsabilidades tras "mentir de manera reiterada en esta Cámara, en el Senado y ante los medios de comunicación" por los episodios polémicos que pusieron en el punto de mira a la ministra. Se trata de la defensa de la jurisdicción española y del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante los tribunales belgas después de que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont presentase una demanda; y la conversación filtrada que mantuvo en 2009 con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ahora en prisión por el caso 'Tándem'.

"Todos esos detalles comentados reflejan que no ha estado a la altura como ciudadana, no como fiscal, ni como ministra" porque "no ha tenido la valentía, ni la gallardía de mirar a los ciudadanos de España y a todos los representantes de esta Cámara", ha asegurado la diputada 'popular'.

CONTRADICCIONES

Su dimisión también ha sido recordada por otro diputado del PP, Rafael Merino, que en una pregunta anterior ha aseverado que "lo mejor que le puede pasar a España" es que la bancada azul en la que se sienta el Gobierno quede "como un solar". En esta ocasión Merino pedía a la titular de Justicia que explicase la "contradicción" en sus declaraciones por decir que era "repugnante" que se hubiese usado dinero público en prostíbulos y que en dicha conversación con Villarejo afirmase que era un "éxito garantizado" que montase una red de prostitutas para "obtener información".

No obstante, Delgado ha aseverado que "no quiere entrar en este juego", pero sí ha dicho que considera que lo contradictorio es "ir por la vida dando carné de patriotas y a la primera de cambio dar pábulo a los que chantajean al Estado, en cuyo empoderamiento a estos chantajistas, el Gobierno de (Mariano) Rajoy contribuyó". Tras esto, Delgado ha señalado que ella como ministra de Justicia trata de solucionar el "desastre" que los 'populares' "dejaron" tras seis años en el Ejecutivo.

Sin embargo, Merino ha replicado que lo "indigno es gastar dinero público de los andaluces en los prostíbulos", a lo que hay que sumar todo el proceso judicial de los ERE, por el cual, ha recordado, han estado sentados en el banquillo de los acusados dos presidentes de los socialistas, en referencia a José Antonio Griñán y Manuel Chaves. "Los que es indigno es este cuadro de trama de corrupción del PSOE en Andalucía" y por el que "no han pedido perdón", ha concluido el diputado del PP.